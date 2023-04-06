"Понад 900 бойових зіткнень: ЗС РФ збільшили інтенсивність обстрілів України, — ДПСУ

Протягом березня, як зазначив речник відомства Андрій Демченко, прикордонники відбивали атаки на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках, противник почав використовувати тактику виснаження та тотального руйнування.

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Спільно з іншими підрозділами Сил оборони українські прикордонники протягом березня брали участь у понад 900 бойових сутичках з агресором. Про це у четвер, 6 березня, повідомив представник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє "Укрінформ".

"Інтенсивність ворожих обстрілів порівняно з попереднім місяцем збільшилася на 11%", — повідомив речник ДПСУ.

За минулий місяць, за його словами, співробітники прикордонної служби витримали понад 1800 обстрілів, які ворог здійснював по позиціях українських військовослужбовців та взяли участь у понад 900 зіткненнях з російськими військовими.

Спікер наголосив на ефективній роботі груп аеророзвідки прикордонних підрозділів, які не тільки знищують окупантів, а й допомагають коригувати вогонь артилерії.

"Виконуючи бойові завдання, прикордонники діють за єдиним задумом Генерального штабу", — додав Демченко.

Також він повідомив, що під час спільних дій прикордонної служби з українськими військовими було знищено значну кількість техніки та живої сили ворога.

За словами представника ДПСУ, українські військовослужбовці постійно відбивають атаки ворога на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Під Бахмутом ворог продовжує концентрувати свої найбільші наступальні здібності, незважаючи на значні втрати. Окупанти намагаються використати тактику виснаження та тотального руйнування", — зазначив Демченко.

Нагадаємо, вночі, 20 березня, російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок цього було пошкоджено кілька багатоповерхових будинків.

Раніше Фокус писав, що внаслідок інтенсивного обстрілу ворога 2 квітня було виведено з ладу Курахівську теплоелектростанцію в Донецькій області.