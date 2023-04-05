"Ганялися кілька днів": Сили оборони спопелили другу російську "Нону" під Бахмутом (відео)

САУ може стріляти на відстань 13 км. Це вже друга "Нона" за тиждень, яку вполювали українські захисники.

Related video

На одному з напрямків українські захисники поцілили у російську САУ "Нона", яка стріляє на відстань 13 км. САУ запеленгували з дрона, а далі по ній вже відпрацювали з артилерії. Про це повідомляють бійці зведеної тактичної групи "Адам".

"З цієї САУшки вже теж не будуть вестися обстріли по наших позиціях. Ганялися за нею декілька днів і ось результат — Нона виходить із чату. Спільна робота зі 128-м батальйоном територіальної оборони", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже друга "Нона" за тиждень. Першу вполювали під Бахмутом приблизно тиждень тому.

Довідка:

Самохідна артилерійська установка 2С9 "Нона-С" — основна артилерійська система повітряно-десантних та аеромобільних військ. Вона призначена для безпосередньої вогневої підтримки підрозділів повітрянодесантних військ на полі бою. Можливості цієї гармати дозволяють застосовувати її не тільки для ураження живої сили і руйнування оборонних споруд ворога, але й нищити танки, для чого до боєкомплекту входять різні набої.

Нагадаємо, що в Рівному створили для українських захисників плащ, який маскує від тепловізора. Розробку вже випробували в польових умовах, а виробники отримали сотні замовлень з передової і шукають спонсорів.

Також українські хакери зламали сторінку російського волонтера Михайла Лучина і "підкорегували" його замовлення. Замість запланованих дронів для ЗС РФ, він отримає фалоімітатори та страпони на суму 25 тисяч доларів.