"Гонялись несколько дней": Силы обороны испепелили вторую российскую "Нону" под Бахмутом (видео)

САУ может стрелять на расстояние в 13 км. Это уже вторая "Нона" за неделю, которую уничтожили украинские защитники.

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На одном из направлений украинские защитники попали в российскую САУ "Нона", которая стреляет на расстояние в 13 км. САУ запеленговали ис дрона, а дальше по ней уже отработали из артиллерии. Об этом сообщают бойцы сводной тактической группы "Адам".

"Из этой САУшки уже тоже не будут вестись обстрелы по нашим позициям. Гонялись за ней несколько дней и вот результат — Нона выходит из чата. Совместная работа со 128-м батальоном территориальной обороны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже вторая "Нона" через неделю. Первую уничтожили под Бахмутом около недели назад.

Справка:

Самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона-С" – основная артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск. Она предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя. Возможности этой пушки позволяют применять ее не только для поражения живой силы и разрушения оборонительных сооружений врага, но и уничтожать танки, для чего в боекомплект входят разные патроны.

Напомним, что в Ровно создали для украинских защитников плащ, маскирующий от тепловизора. Разработку уже опробовали в полевых условиях, а производители получили сотни заказов по передовой и ищут спонсоров.

Также украинские хакеры взломали страницу российского волонтера Михаила Лучина и "подкорректировали" его заказ. Вместо запланированных дронов для ВС РФ он получит фаллоимитаторы и страпоны на сумму 25 тысяч долларов.