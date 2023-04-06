Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: аналітики розповіли, чи це переломить хід битви

За даними ISW, російські десантники використовують термобаричні артилерійські системи для завдання ударів по цілях у місті.

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Російські повітряно-десантні війська (ВДВ), які беруть участь у битві за Бахмут Донецької області, могли отримати термобаричні артилерійські системи ТОС-1А "Солнцепек". Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 5 квітня.

За даними аналітиків, артилерійські системи могли отримати 76-а та 106-а гвардійські повітряно-десантні дивізії в районі Бахмута. Кадри бойових дій, опубліковані 5 квітня, показують, що російські сили використовують ТОС-1А для завдання ударів по цілях у Бахмуті.

Аналітики ISW переконані, що виділення цього засобу для операцій у Бахмуті не забезпечить російським силам вирішальної наступальної переваги.

Битва за Бахмут

Як розповіли в ISW, 5 квітня російські сили продовжували просуватися в Бахмуті та його околицях. Геолокаційні кадри показують, що російські сили просунулися на північ від Бахмута, як на північ від Хромове (2 км на захід від Бахмута), так і на північний схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Ситуація у Бахмуті станом на 5 квітня Фото: ISW

Російські джерела стверджують, що бойовики ПВК "Вагнер" захопили школу на захід від стадіону "Металург" у центрі Бахмута. Інші російські джерела стверджують, що "Вагнер" досяг успіхів у центральному та східному Бахмуті й не зміг просунутися біля Івановського на південний захід від Бахмуту.

Водночас Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Сили оборони відбили наземні атаки в Бахмуті, на північний захід від Бахмута біля Богданівки (5 км на північний захід) та на південний захід від Бахмута біля Іванівського (2 км на південний захід). на заході).

На думку одного з російських військових блогерів, окупанти можуть спробувати провести подвійне оточення навколо Бахмута, спочатку оточивши прилеглу територію та перерізавши логістичні лінії на Годинник Яру на південний захід від Бахмута, а потім перерізавши українські лінії через Хромово на північний захід від Бахмута.

Нагадаємо, 5 квітня у ЗМІ повідомлялося, що західні чиновники назвали прогрес військ Російської Федерації на території Бахмуту на Донбасі "дуже повільний". Війська РФ не змогли здійснити швидке захоплення міста та щодня зазнають значних втрат, які дуже складно заповнити.

Також 5 квітня президент України Володимир Зеленський у Варшаві заявив, що ситуація у Бахмуті складна, але ворог не контролює місто. Є ціль утримати місто, але основна — зберегти особовий склад.

Нагадаємо також, 5 квітня у Мережі показали, як виглядає "дорога життя" в Бахмут. У ролику, який знімали з автомобіля, можна побачити місто, що горить, попереду.