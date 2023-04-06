Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: аналитики рассказали, переломит ли это ход битвы

По данным ISW, российские десантники используют термобарические артиллерийские системы для нанесения ударов по целям в городе.

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Российские воздушно-десантные войска (ВДВ), принимающие участие в битве за Бахмут Донецкой области могли получить термобарические артиллерийские системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 5 апреля.

По данным аналитиков, артиллерийские системы могли получить 76-я и 106-я гвардейские воздушно-десантные дивизии в районе Бахмута. Кадры боевых действий, опубликованные 5 апреля, показывают, что российские силы используют ТОС-1А для нанесения ударов по целям в Бахмуте.

Аналитики ISW продолжает убеждены, что выделение этого средства для операций в Бахмуте не обеспечит российским силам решающего наступательного преимущества.

Битва за Бахмут — сводка

Как рассказали в ISW, 5 апреля российские силы продолжали продвигаться в Бахмуте и его окрестностях. Геолокационные кадры показывают, что российские силы продвинулись к северу от Бахмута, как к северу от Хромово (2 км к западу от Бахмута), так и к северо-востоку от Орехово-Василевки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Ситуация в Бахмуте по состоянию на 5 апреля Фото: ISW

Российские источники утверждают, что боевики ЧВК "Вагнер" захватили школу к западу от стадиона "Металлург" в центре Бахмута. Другие российские источники утверждают, что "Вагнер" добился успехов в центральном и восточном Бахмуте и не смог продвинуться возле Ивановского к юго-западу от Бахмута.

Вместе с тем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что Силы обороны отразили наземные атаки в Бахмуте, к северо-западу от Бахмута возле Богдановки (5 км к северо-западу) и к юго-западу от Бахмута возле Ивановского (2 км к юго-западу).

По мнению одного из российских военных блогеров, оккупанты могут попытаться провести двойное окружение вокруг Бахмута, сначала окружив прилегающую территорию и перерезав логистические линии к Часов Яру к юго-западу от Бахмута, а затем перерезав украинские линии через Хромово к северо-западу от Бахмута.

Напомним, 5 апреля в СМИ сообщалось, что западные чиновники назвали прогресс войск Российской Федерации на территории Бахмута на Донбассе "очень медленный". Войска РФ не смогли осуществить быстрый захват города и ежедневно несут значительные потери, которые очень сложно восполнить.

Также 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский в Варшаве заявил, что ситуация в Бахмуте сложная, но враг не контролирует город. Есть цель удержать город, но основная — сохранить личный состав.

Напомним также, 5 апреля в Сети показали, как выглядит "дорога жизни" в Бахмут. В ролике, который снимали с автомобиля, можно увидеть горящий город впереди.