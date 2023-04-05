"Украинцы еще могут противостоять": на Западе назвали продвижение РФ в Бахмуте "медленным"
По словам чиновников, Кремль бросает на Донбасс огромное количество живой силы, однако это приводит к значительным потерям ВС РФ. Город продолжает находиться под контролем Украины.
Западные чиновники отметили, что прогресс войск Российской Федерации на территории Бахмута на Донбассе "очень медленный". Об этом пишет издание "CNN" в среду, 5 апреля.
По словам западных экспертов, российские оккупанты на Бахмутском направлении используют огромное количество живой силы, но даже несмотря на это их продвижение очень медленное, а прогресс порой измеряется метрами.
Бои на территории Бахмута идут более шести месяцев, но при этом войска Кремля не смогли осуществить быстрый захват города и ежедневно несут значительные потери, которые очень сложно восполнить.
Вспомнили западные чиновники и очередное заявление главы ЧВК "Вагнер" о том, что город перешел под контроль Российской Федерации. По их мнению это далеко от истины и очередная "отчаянная попытка".
"Вообще это было больше для внутреннего российского потребления. Сейчас мы считаем, что они все еще не полностью контролируют Бахмут, поэтому украинцы все еще могут противостоять российским войскам и войскам Вагнера", — отметили западные чиновники.
ВСУ "управляют своими потерями гораздо лучше, чем россияне на данный момент", как пишет издание. Все благодаря помощи западных партнеров и профессиональной подготовке войск, однако по их словам пока что сложно предсказать, станет ли Бахмут одним из направлений, на котором украинские защитники проведут контрнаступление.
Напомним, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором ВСУ выйдут из Бахмута. По словам главы государства, если будет момент еще более горячих событий и опасность для личного состава из-за окружения — безусловно будут соответствующие правильные решения.