"Украинцы еще могут противостоять": на Западе назвали продвижение РФ в Бахмуте "медленным"

По словам чиновников, Кремль бросает на Донбасс огромное количество живой силы, однако это приводит к значительным потерям ВС РФ. Город продолжает находиться под контролем Украины.

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Западные чиновники отметили, что прогресс войск Российской Федерации на территории Бахмута на Донбассе "очень медленный". Об этом пишет издание "CNN" в среду, 5 апреля.

По словам западных экспертов, российские оккупанты на Бахмутском направлении используют огромное количество живой силы, но даже несмотря на это их продвижение очень медленное, а прогресс порой измеряется метрами.

Бои на территории Бахмута идут более шести месяцев, но при этом войска Кремля не смогли осуществить быстрый захват города и ежедневно несут значительные потери, которые очень сложно восполнить.

Вспомнили западные чиновники и очередное заявление главы ЧВК "Вагнер" о том, что город перешел под контроль Российской Федерации. По их мнению это далеко от истины и очередная "отчаянная попытка".

"Вообще это было больше для внутреннего российского потребления. Сейчас мы считаем, что они все еще не полностью контролируют Бахмут, поэтому украинцы все еще могут противостоять российским войскам и войскам Вагнера", — отметили западные чиновники.

ВСУ "управляют своими потерями гораздо лучше, чем россияне на данный момент", как пишет издание. Все благодаря помощи западных партнеров и профессиональной подготовке войск, однако по их словам пока что сложно предсказать, станет ли Бахмут одним из направлений, на котором украинские защитники проведут контрнаступление.

Напомним, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором ВСУ выйдут из Бахмута. По словам главы государства, если будет момент еще более горячих событий и опасность для личного состава из-за окружения — безусловно будут соответствующие правильные решения.