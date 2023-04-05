"Українці ще можуть протистояти": на Заході назвали просування РФ у Бахмуті "повільним"

За словами чиновників, Кремль кидає на Донбас величезну кількість живої сили, проте це призводить до значних втрат ЗС РФ. Місто продовжує перебувати під контролем України.

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Західні чиновники зазначили, що прогрес військ Російської Федерації на території Бахмуту на Донбасі "дуже повільний". Про це пише видання "CNN" у середу, 5 квітня.

За словами західних експертів, російські окупанти на Бахмутському напрямку використовують величезну кількість живої сили, але навіть незважаючи на це, їх просування дуже повільне, а прогрес часом вимірюється метрами.

Бої на території Бахмуту тривають понад шість місяців, але при цьому війська Кремля не змогли здійснити швидке захоплення міста і щодня зазнають значних втрат, які дуже складно заповнити.

Згадали західні чиновники та чергову заяву голови ПВК "Вагнер" про те, що місто перейшло під контроль Російської Федерації. На їхню думку, це далеко від істини і чергова "відчайдушна спроба".

"Взагалі, це було більше для внутрішнього російського споживання. Зараз ми вважаємо, що вони все ще не повністю контролюють Бахмут, тому українці все ще можуть протистояти російським військам і військам Вагнера", — зазначили західні чиновники.

ЗСУ "керують своїми втратами набагато краще, ніж росіяни зараз", як пише видання. Все завдяки допомозі західних партнерів та професійній підготовці військ, проте, за їхніми словами, поки що складно передбачити, чи стане Бахмут одним із напрямків, на якому українські захисники проведуть контрнаступ.

Нагадаємо, 5 квітня президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої ЗСУ вийдуть з Бахмута. За словами глави держави, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека для особового складу через оточення — безумовно будуть відповідні правильні рішення.