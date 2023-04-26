Битва за Бахмут: британська розвідка назвала ключову подію оборони ЗСУ за тиждень (фото)

Україна намагається зберегти контроль над населеним пунктом Хромове, через який проходить основний логістичний маршрут Сил оборони на цій ділянці фронту.

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У Бахмуті Донецької області точаться запеклі бої з російськими окупантами, але Збройні Сили України продовжують тримати оборону. Хоча щодня це дається все складніше через ближнє зіткнення. Про це йдеться у звіті британської розвідки за 26 квітня.

Ключовими подіями минулого тижня, як зазначають аналітики, стали бої на околицях міста, зокрема йдеться про село Хромове. Україна продовжує спроби зберегти контроль над населеним пунктом, а також маршрутом постачання.

Британська розвідка також стверджує, що всі інші можливості України поповнити запаси у Бахмуті зводяться до мінімуму через бруд на ґрунтових дорогах. Схід України огорнули дощі, які йдуть уже кілька тижнів поспіль.

"Оскільки місто зазнає атак вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута тепер інтегрована як один з елементів набагато глибшої оборонної зони, яка включає місто Часiв Яр на заході", — йдеться в повідомленні.

У британській розвідці розповіли про ключові події у Бахмуті за тиждень Фото: Міноборони Великобританії

Варто зазначити, що 26 квітня з'явилася інформація про те, що командувач Сил спеціальних операцій (ССО), бригадний генерал ЗСУ Віктор Хоренко відвідав Бахмут Донецької області. Він ознайомився із ситуацією у місті та поспілкувався з бійцями, які продовжують оборону території.

Нагадаємо, 25 квітня повідомлялося, що противник застосовує артилерію та знищує свій особовий склад у Бахмуті. Якщо в пріоритеті української сторони збереження життів своїх людей, то росіяни кидають на забій свій особовий склад.