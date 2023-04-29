"Пробили крышу и взорвались": ракеты HIMARS попали в здание с офицерами ВС РФ (видео)

По словам одного из российских оккупантов, инцидент произошел в 20 километрах от линии боевого соприкосновения. В результате прилета были выведены из строя ретрансляторы и уничтожены вай-фай мосты.

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Три ракеты, выпущены из реактивной системы залпового огня HIMARS, попали в здание, в котором был размещен офицерский состав Владикавказского гарнизона 58 армии. Об этом сообщил офицер запаса Вооруженных сил Российской Федерации Олег Марзоев в своем Telegram-канале 28 апреля.

По словам Марзоева, инцидент произошел в 20 километрах от линии боевого соприкосновения. Несмотря на то, что удар пришелся точно по месту дислокации офицеров ВС РФ, оккупантам удалось избежать потерь.

Как отмечает Марзоев, в момент попадания один из российских командиров выполнял работы на крыше здания. Еще несколько россиян пребывали в бетонном бункере под землей.

"Ракета одна в трех метрах от меня в крышу вошла. Здание административное, но крыша скатная, покрытая шифером. Шифер просто весь сдуло. Все заволокло дымом", — вспоминает оккупант, который был в момент удара на крыше.

Последствия удара HIMARS по зданию с офицерами ВС РФ

Российский офицер также заявил, что, спустившись вниз, обнаружил пробитый потолок в своей комнате. Один из его сослуживцев отделался легкой контузией, еще двое – просто пребывали в состоянии шока. В результате прилета были выведены из строя ретрансляторы и уничтожены вай-фай мосты.

"Две ракеты, которые попали в само здание, пробили крышу и взорвались между первым и вторым этажами, полностью в той части обрушив их, сложив бетонные перекрытия", — добавил один из российских офицеров, пребывавший в момент обстрела в подвале.

Напомним, что 26 апреля бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о ликвидации практически двух рот россиян, а также повреждении 18 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.

Ранее, 24 апреля, во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области одно из подразделений российской армии понесло потери личного состава из-за отравления неизвестным веществом.

Еще мы писали о том, что 12 апреля Силы специальных операций ВСУ сообщили об уничтожении российской автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель" при помощи РСЗО M142 HIMARS.