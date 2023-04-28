Под Мелитополем оккупанты смертельно отравились неизвестным веществом, – Генштаб

По информации украинских военных, в оккупированной части Запорожской области россияне несут потери, в том числе и небоевые. Так, из-за отравления погибло 20 российских военнослужащих.

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В понедельник, 24 апреля, Вооруженные силы Российской Федерации во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области понесли потери личного состава из-за отравления неизвестным веществом. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 28 апреля.

"Захватчики продолжают нести потери, в частности небоевые", — констатировали в Генштабе ВСУ.

По данным украинских военных, в одном из вражеских подразделений в оккупированной части Запорожской области насмерть отравились 20 оккупантов, употребившие вещество неизвестного происхождения.

В сводке также упоминается о том, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских военных и один удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

В свою очередь ракетные войска поразили два пункта управления ВС РФ, один район сосредоточения живой силы противника, одно средство противовоздушной обороны, а также склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.

Напомним, что 27 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о прибытии в город новых подразделений армии российских оккупантов. В частности, речь шла о "кадыровцах", которые заселились в гостиницу "Мелитополь".

Иван Федоров также сообщил, что утром, 27 апреля, в центре Мелитополя раздался взрыв. Оккупационная администрация города утверждает, что сработало самодельное взрывное устройство.

Позже чиновник добавил, что в результате утреннего взрыва в Мелитополе, погиб коллаборант Александр Мищенко. До начала полномасштабной войны Мищенко был начальником Приазовского отдела полиции. Оккупанты его оставили на этой же должности.