От полной победы Украины к улучшению позиции на переговорах с РФ: Запад меняет стратегию, — ISW

Иностранные журналисты отмечают, что в переговорах с Кремлем Украине придется пойти на территориальные уступки. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Запад пытается заморозить войну и представить это как победу.

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Российское руководство придерживается своих максимальных целей в Украине и не заинтересовано в переговорах, несмотря на сообщения о том, что представители Запада рассматривают возможность переговоров Украины с РФ о прекращении войны. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 27 декабря.

Неуказанный представитель администрации президента США Джо Байдена и европейский дипломат сообщили журналистам Politico (материал опубликован 27 декабря), что администрация Байдена и европейские чиновники отходят от прежней установки, предполагавшей полную победу Украины над РФ, и высказываются в поддержку улучшения позиции Украины во время возможных переговоров о прекращении огня.

По словам журналистов Politico, в таких переговорах Украине, скорее всего, придется пойти на территориальные уступки. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 27 декабря, что Запад пытается заморозить войну в Украине, а затем представить ее как победу. Он задал риторический вопрос о том, каких побед добились США во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, где якобы попытались сделать то же самое.

Отсылки Лаврова к участию США в войнах во Вьетнаме, Афганистане и Ираке позволяют предположить, что Лавров рассматривает западную дискуссию о заморозке войны и подготовке к возможным переговорам с РФ как готовность Запада признать поражение Украины.

Заявления Лаврова также согласуется с недавними заявлениями российских официальных лиц о том, что любые переговоры не в интересах РФ, и что страна будет преследовать свои экспансионистские территориальные цели.

Прежде в ISW оценивали, что временная остановка боевых действий, скорее всего, предоставит российским войскам время подготовиться к новой агрессии против Украины, и что в конечном итоге Кремль все равно будет придерживаться тех же максимальных целей уже во время новой агрессии.

Напомним, что, по оценкам ISW, российские войска продвинулись на левобережье Днепра, а у ВСУ есть успехи под Горловкой.

Также сообщалось, что Россия и Индия приблизились к совместному производству военной техники.