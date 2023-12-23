До 2030 року: у Путіна немає проблем зі здоров'ям, тому він не зупиниться, — посол ФРН у РФ

За словами Александра Графа Ламбсдорфа, очільник Кремля не налаштований на переговори й найімовірніше буде переобраний на посаду президента 2024 року. Розколів режиму не фіксується.

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Немає жодних ознак того, що у президента Росії Володимира Путіна є якісь проблеми зі здоров'ям, тому, найімовірніше, він правитиме ще 6 років. Про це заявив посол Німеччини в Росії Александр Граф Ламбсдорф, передає Tagesschau.

За його словами, у Кремлі не змінюють свою позицію в питанні війни в Україні, тож не варто сподіватися, що російський президент захоче найближчим часом розв'язати проблему за допомогою дипломатичного діалогу.

"Путін тільки підтвердив свої військові цілі, він абсолютно не готовий до переговорів", — заявив Александр Граф Ламбсдорф.

Крім того, немає жодних ознак того, що Володимир Путін буде замінений після виборів у березні 2024 року, а також змінить свою позицію щодо війни після закінчення передвиборчої кампанії.

Німецький посол окремо додав, що система Кремля продовжить працювати, адже росіяни не демонструють імовірність розломів режиму.

До слова, всі розмови про те, що Володимир Путін "може бути не в найкращому" стані ні чим не підтверджені, тому найближчі 6 років, у разі обрання на посаду президента, він далі керуватиме країною. Це мінімум до 2030 року.

Щодо міжнародних санкцій, які світ продовжує запроваджувати щодо Москви, то, на думку Ламбсдорфа, вони вкрай ефективні, хоч це і "не вимикач світла".

"Ви не можете ввімкнути санкції й одночасно змінити поведінку сторони, проти якої запроваджено санкції", — каже посол Німеччини в Росії.

Обмеження необхідні для того, щоб підвищити вартість певної поведінки. І це відбувається наочно, підсумував дипломат.

Нагадаємо, у Росії з'явилися повідомлення, що ввечері 26 жовтня нібито помер президент Володимир Путін. Причиною "смерті" нібито стала хвороба.

1 листопада в ГУР відреагували і розповіли, на кого націлені чутки про "смерть" російського президента. Представник розвідки Андрій Юсов закликав українців не радіти завчасно "хорошим новинам" про смерть Володимира Путіна. За його словами, такі повідомлення — елемент внутрішнього протистояння в Росії.