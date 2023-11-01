"Нездорова ситуація": у ГУР відповіли, на кого націлені чутки про "смерть" Путіна (відео)

Представник розвідки Андрій Юсов закликав українців не радіти завчасно "добрим новинам" про смерть Володимира Путіна. З його слів, такі повідомлення — елемент внутрішнього протистояння у Росії.

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У Росії поширилась інформація про нібито смерть президента Володимира Путіна. Проти кого працює ця інформаційна кампанія та що вона дає Україні, у коментарі Radio NV 1 листопада розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Це дуже така солодка для українських слухачів музика, і мали б бути добрі новини про те, що Путін помер. Але це повідомлення російських анонімних телеграм-каналів, тобто це внутрішня історія", — зазначив він.

Представник розвідки підкреслив, що кампанія про "смерть" президента РФ спрямована на російську аудиторію.

"Персонально Путіну це мало чим допомагає, тому що в Росії величезна кількість прихильників конспірологічних теорій і теорій змов", — зауважив Юсов.

Він пояснив, що у Росії триває внутрішнє протистояння, і воно проявляється у різних формах, зокрема і в розповсюдженні таких чуток. Для України ж, за його словами, такі кампанії є потрібним та корисним "об'єктом для спостереження".

"Головна запорука продовження таких внутрішніх процесів у Росії — це успіхи українських Сил оборони на фронті, посилення санкційної політики й проукраїнської світової коаліції", — наголосив представник ГУР.

Він пояснив, що метою ІПСО була перевірка реакції місцевого населення та еліт. Окрім того, чутки були інструментом впливу і на самого Путіна, адже на них був змушений реагувати речник Дмитро Пєсков.

"Це одна з ознак нездорової ситуації всередині цього утворення", — додав Юсов.

Коментар Андрія Юсова (про "смерть" Путіна — з 14:10)

Нагадаємо, у Росії з’явились повідомлення, що ввечері 26 жовтня нібито помер президент Володимир Путін. Причиною "смерті" нібито стала хвороба.

Розповсюдження чуток про "смерть" Володимира Путіна прокоментував Фокусу російський блогер Марк Фейгін. З його слів, подібна інформація з’являється не вперше та може слугувати різним інтересам.