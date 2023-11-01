"Нездоровая ситуация": в ГУР ответили, на кого нацелены слухи о "смерти" Путина (видео)

Представитель разведки Андрей Юсов призвал украинцев не радоваться раньше времени "хорошим новостям" о смерти Владимира Путина. По его словам, такие сообщения — элемент внутреннего противостояния в России.

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В России распространилась информация о якобы смерти президента Владимира Путина. Против кого работает эта информационная кампания и что она дает Украине, в комментарии Radio NV 1 ноября рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Это очень такая сладкая для украинских слушателей музыка, и должны были бы быть хорошие новости о том, что Путин умер. Но это сообщения российских анонимных телеграмм-каналов, то есть это внутренняя история", — отметил он.

Представитель разведки подчеркнул, что кампания о "смерти" президента РФ направлена на российскую аудиторию.

"Персонально Путину это мало чем помогает, потому что в России огромное количество сторонников конспирологических теорий и теорий заговоров", — заметил Юсов.

Он объяснил, что в России продолжается внутреннее противостояние, и оно проявляется в различных формах, в том числе и в распространении таких слухов. Для Украины же, по его словам, такие кампании являются нужным и полезным "объектом для наблюдения".

"Главный залог продолжения таких внутренних процессов в России — это успехи украинских Сил обороны на фронте, усиление санкционной политики и проукраинской мировой коалиции", — подчеркнул представитель ГУР.

Он пояснил, что целью ИПСО была проверка реакции местного населения и элит. Кроме того, слухи были инструментом влияния и на самого Путина, ведь на них был вынужден реагировать пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Это один из признаков нездоровой ситуации внутри этого образования", — добавил Юсов.

Комментарий Андрея Юсова (о "смерти" Путина — с 14:10)

Напомним, в России появились сообщения, что вечером 26 октября якобы умер президент Владимир Путин. Причиной "смерти" якобы стала болезнь.

Распространение слухов о "смерти" Владимира Путина прокомментировал Фокусу российский блогер Марк Фейгин. По его словам, подобная информация появляется не впервые и может служить различным интересам.