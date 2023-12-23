До 2030 года: у Путина нет проблем со здоровьем, поэтому он не остановится, — посол ФРГ в РФ

По словам Александра Графа Ламбсдорфа, глава Кремля не настроен на переговоры и вероятнее всего будет переизбран на пост президента в 2024 году. Расколов режима не фиксируется.

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Нет никаких признаков того, что у президента России Владимира Путина есть какие-то проблемы со здоровьем, поэтому, вероятнее всего, он будет править еще 6 лет. Об этом заявил посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф, передает Tagesschau.

По его словам, в Кремле не меняют свою позицию в вопросе войны в Украине, поэтому не стоит надеется, что российский президент захочет в ближайшее время решить проблему с помощью дипломатического диалога.

"Путин только подтвердил свои военные цели, он совершенно не готов к переговорам", — заявил Александр Граф Ламбсдорф.

Кроме того, нет никаких признаков того, что Владимир Путин будет заменен после выборов в марте 2024 года, а также изменит свою позицию по войне по истечению предвыборной кампании.

Немецкий посол отдельно добавил, что система Кремля продолжить работать, ведь россияне не демонстрируют вероятность разломов режима.

К слову, все разговоры о том, что Владимир Путин "может быть не в лучшем" состоянии ни чем не подтверждены, поэтому ближайшие 6 лет, в случае избрания на пост президента, он дальше будет управлять страной. Это минимум до 2030 года.

Что касается международных санкций, которые мир продолжает вводить в отношении Москвы, то по мнению Ламбсдорфа, они крайне эффективны, хоть это и "не выключатель света".

"Вы не можете включить санкции и одновременно изменить поведение стороны, против которой введены санкции", — говорит посол Германии в России.

Ограничения необходимы для того, чтобы повысить стоимость определенного поведения. И это происходит наглядно, подытожил дипломат.

Напомним, в России появились сообщения, что вечером 26 октября якобы умер президент Владимир Путин. Причиной "смерти" якобы стала болезнь.

1 ноября в ГУР отреагировали и рассказали, на кого нацелены слухи о "смерти" российского президента. Представитель разведки Андрей Юсов призвал украинцев не радоваться раньше времени "хорошим новостям" о смерти Владимира Путина. По его словам, такие сообщения — элемент внутреннего противостояния в России.