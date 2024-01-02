Росія не відступить: у Литві потролили Путіна через новорічне привітання (фото)

Ексміністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс відреагував на слова очільника Кремля про те, що Росія може вирішувати надскладні завдання та "ніколи не відступить".

Related video

У Литві відреагували на слова Путіна в новорічному зверненні про те, що Росія не збирається нікуди відступати. За словами ексголови МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса, РФ і не потрібно нікуди рухатися, адже в них "л*йно попереду, в минулому та під ногами". Про це він написав на своїй сторінці у Х (Twitter).

"Путін із нагоди Нового року заявив, що Росія нікуди не відступить. А насправді — л*йно попереду, л*йно в минулому та під ногами, тож не треба рухатися", — ідеться в повідомленні.

Фото: Скриншот

Зокрема, у своїй промові російський президент не називав Україну та не згадував війну, однак він заявив, що РФ може вирішувати надскладні завдання та ніколи не відступить.

Важливо

Чи почне Україна переговори, якщо Путіна ліквідують: у Зеленського відповіли (відео)

Також Путін сказав, що немає такої сили, яка б могла їх роз’єднати чи зупинити їхній розвиток.

Нагадаємо, у перший день нового року президент РФ відвідав у госпіталі поранених російських військових. Там він заявив, що основним ворог для Росії є Захід, який начебто використовує Україну для війни. Також за словами російського президента, Україна начебто не є ворогом для РФ.

Водночас в українській розвідці розповіли, за якої умови Росія завершить війну. Як пояснив заступник голови ГУР Вадим Скібіцький, на хід війни вплине перенесення бойових дій на тимчасово окупований півострів Крим, адже він важливий для РФ.