"Вклад в победу": Эстония 4 года будет выделять Украине 0,25% ВВП на оборону

С начала полномасштабной войны помощь Эстонии Украине составила 500 млн евро. Кая Каллас призвала страны Европы и Северной Америки пойти тем же путем.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время пресс-конференции заявила, что Эстония будет вносить следующие 4 года по 0,25% от своего ВВП на оборонную поддержку Украины. Об этом сообщает ERR.

С начала 2022 года военная помощь Украине составила 500 млн евро. В следующие 4 года Эстония будет предоставлять Киеву по 0,25% от ВВП на оборонную поддержку. Об этом сказала премьер-министр во время заседания Совета государственной обороны Эстонии.

"Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в войне", — заявила Каллас.

Также она призвала другие страны Европы и Северной Америки унаследовать эстонский пример. Кроме этого в последующие годы Эстония будет выделять 14 млн евро в год на совместные с Украиной проекты на восстановление страны. Из-за того, что многие люди привыкли к войне, в демократических обществах мнение населения замедляет принятие решений. Поэтому, по мнению премьера, важно вести последовательную разъяснительную работу о важности помощи Украине.

Отметим, ВВП Эстонии сейчас составляет 44,5 млрд долларов, согласно данным МВФ. К 2028 году показатели должны вырасти до почти 55 млрд долларов. Ежегодная помощь будет составлять более 100 млн долларов.

Напомним. 9 января СМИ писали, что Венгрия выдвинула новое требование для снятия вето на помощь Украине от ЕС на 50 млрд евро.

К новому году в Эстонии заявили о готовности содействовать Украине мобилизовать мужчин за рубежом.