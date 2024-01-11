12 літаків за раз та 26 гелікоптерів за добу знищила українська ППО, – Зеленський (відео)

Союзники передали ЗСУ далекобійну зброю, за допомогою якої вони лише за одну добу знищили 38 одиниць ворожої авіації.

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Західні партнери передали Силам оборони України далекобійну зброю, про яку не можна відкрито говорити. Завдяки їй ЗСУ змогли знищити чимало авіатехніки РФ. Про це 11 січня повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками балтійських ЗМІ.

"Партнери передали нам деяку далекобійну зброю. Я не говоритиму яку, але партнери зрозуміють. Ми нею знищили 26 вертольотів за добу, 12 літаків, які піднімалися і били потім ракетами, проти яких ці системи і працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим", — розповів Зеленський.

Він подякував партнерам за те, що давали можливість Україні боротися і вижити.

"Я вдячний від усього народу України, що вони в нас є", — сказв президент.

Він додав, що Україні потрібні щонайменше ще 7 систем ППО, щоб Харків, Запоріжжя та інші міста спали спокійно.

Нагадаємо, що мобільної групи ППО під Києвом помітили югославську "зенітку" Hispano-Suiza HS.804.

Раніше повідомлялося, що РФ отримала ракети з КНДР і нові "Шахеди". Балістичні ракети KN-23, передані Росії Північною Кореєю, а також ударні дрони Shahed з реактивним двигуном, становлять серйозну загрозу для оборони українського повітряного простору.