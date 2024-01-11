РФ отримала ракети з КНДР і нові "Шахеди": експерт пояснив, чим вони небезпечні для ЗСУ

За словами капітана Андрія Риженка, нова За словами капітана 1-го рангу Андрія Риженка, нова зброя, отримана окупантами, стане особливим випробуванням для української ППО через високу дальність застосування і маневреність. отримана окупантами, стане особливим випробуванням для української ППО через її високу дальність польоту і маневреність.

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Балістичні ракети KN-23, передані Росії Північною Кореєю, а також ударні дрони Shahed з реактивним двигуном, становлять серйозну загрозу для оборони українського повітряного простору. Про це повідомив колишній заступник начальника штабу ВМС ЗС, капітан 1-го рангу у відставці Андрій Риженко в ефірі телеканалу"Київ 24".

Він пояснив, що ці ракети мають твердопаливний двигун і мають дальність застосування до 450 км. KN-23 здатні підніматися на висоту до 50 км і прямувати вертикально до цілі, досягаючи швидкості до 6 Мах.

За словами Риженка, такі цілі становлять складність для української ППО. Хоча система ЗРК Patriot може використовуватися для протидії північнокорейським ракетам, існує ризик перевантаження ракетних каналів, що може дати KN-23 можливість досягти цілей.

Крім того, він зазначив, що і передані РФ модифіковані "Шахеди" з реактивним двигуном становлять серйозне випробування для систем перехоплення через високу швидкість і маневреність. На думку Риженка, потенційні противники можуть задіяти ці ракети для атак на військову техніку.

"Можливо, вони будуть застосовуватися по системах залпового вогню західного виробництва, системах ППО, тобто найбільш спроможним нашим системам зброї", — вважає він.

Раніше постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук говорив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для випробувань своїх ракет. За його словами, балістичні ракети малої дальності, передані КНДР Росії, були запущені по Україні в грудні та січні.