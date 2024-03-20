"Як і раніше вразливі": РФ марно намагається заховати свої кораблі в Чорному морі, — розвідка Британії

За даними Міноборони Британії, маскування містить імітацію макетів літаків і шин на крилах бортів.

Related video

Росія намагається застосувати всі способи приховування військових кораблів у Чорному морі, що, ймовірно, дадуть змогу зменшити ймовірність виявлення та зменшити ризики для флоту. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Як пишуть у зведенні, російська військова доктрина акцентує на використанні прийомів маскування і дезінформації для збільшення стійкості збройних сил і приховування своїх оперативних намірів. Відсутність успішного застосування таких методів була одним із ключових чинників оперативних невдач Росії на початкових етапах вторгнення в Україну.

Згідно зі звітами британської розвідки, російські збройні сили наразі працюють над поліпшенням технологій маскування з метою зниження значних втрат, яких вони зазнали за останні два роки як у Чорноморському флоті, так і в Повітряно-космічних силах.

На російських авіабазах застосовується маскування, яке містить створення імітаційних макетів літаків і несправжніх шин на крилах. Згідно з наявною інформацією, на дев'яти авіабазах також зображені силуети планерів.

Кораблі Чорноморського флоту отримали чорне забарвлення на носі та кормі, імовірно, для зменшення їхньої помітності та зменшення ймовірності бути атакованими. На берегових ділянках у районі причалів також видно силуети суден, можливо, з метою заплутати українських операторів безпілотних літальних апаратів, вказує на зміст повідомлення.

"Попри ці спроби приховування, російські літаки, як і раніше, уразливі в повітрі, а російські кораблі, як і раніше, вразливі під час операцій у Чорному морі. Навряд чи застосування методів маскування призведе до скільки-небудь істотного зниження втрат", — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, кадри з місця подій свідчать про те, що патрульний корабель "Сергій Котов" намагався втекти від українських дронів. Він пішов на дно 5 березня.

19 березня спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що ворожому Чорноморському флоту не вистачає кадрів. Моряків потрібно тривалий час навчати, а охочих загинути "не так багато".