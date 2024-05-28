Загроза лишається: куди тікає Чорноморський флот РФ і чи дістануть до нього ЗСУ, — оглядач

Сили оборони зможуть дістати до запасного порту РФ у Чорному морі, пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Втім, у Новоросійську все ще залишаються кораблі, які можуть запустити крилаті ракети по Україні.

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Російське командування має лише дві можливості для відведення кораблів Чорноморського флоту ЗС РФ. До однієї з точок без проблем дістають засоби ураження Сил оборони України, а до другого надто складно дістатись по суші. Про те, які можливості залишились у російського флоту, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів на порталі NV.

Коваленко пояснив, що після серії українських ударів по бухтах Криму та Новоросійська ворогу потрібно вигадати, куди можна перевести кораблі, які все ще на плаву. З його слів, таких місць дислокації — лише два, і з ним не все гаразд.

На думку військово-політичного оглядача, військові корабля ЧФ РФ намагаються врятувати у таких точках:

порти на Чорному морі в Абхазії, наприклад, Очамчирська бухта;

порти на Каспійському морі.

Бухта в Очамчирі перебуває на території, яка за міжнародним законодавством належить Грузії, але РФ підтримує сепаратистське утворення. Поява там російських кораблів не буде становити ні політичної, ні військової проблеми для Сил оборони України, пояснив оглядач. По-перше, Грузія навряд чи буде заперечувати проти ударів по російському флоту. По-друге, бухта досяжна до засобів ураження, оскільки розташована на такій же відстані, як, наприклад Новоросійськ. Водночас росіяни матимуть проблеми — інфраструктура Очамчира не пристосована до великої кількості кораблів.

"Хіба Силам оборони України щось заважає вдарити по російських військових кораблям в Абхазії? Нічого не заважає", — навели журналісти слова Коваленка.

Єдине місце, де російський флот поки що недосяжний для українських засобів ураження — це Каспійське море, наголосив оглядач.

Зазначимо, відстань до Очамчира — близько 900 км, до портів у Каспії — близько 1000 км.

Втрати ЧФ РФ - де розташована бухта Очамчира в Абхазії Фото: Google Maps

Ще одне питання, на яке відповів Коваленко — чи зберегла РФ можливість стріляти крилатими ракетами морського базування. Оглядач зауважив, що у порту Новоросійська і далі є носії ракет: "корвети, фрегати й підводні човни типу Варшавянка", тому загроза зберігається. Втім, особливо масштабних ударів він не очікує.

"Навіть на початку повномасштабного вторгнення в Україну вони не використовували свій повний сумарний залп", — сказав він.

Також на порталі опублікували інфографіку з кораблями, які втратили ЗС РФ протягом більш як двох років війни. Можна побачити, що сталось 36 влучань різних засобів ураження, з них 17 призвели до повного знищення човнів, а 19 — до пошкоджень. Найнебезпечніше місце для ЧФ — Севастопольська бухта, у якій вдарили по 14 цілях.

Втрати ЧФ РФ - скільки кораблів Росії знищили Сили оборони України станом на травень 2024 року Фото: nv.ua

Зазначимо, 19 травня Сили оборони дістали до ще двох кораблів ЗС РФ у окупованому Криму. Перша уражена ціль — це тральщик проєкту 266-М "Ковровец", призначений для проведення кораблів через мінні поля. Інша ціль — малий ракетний катер "Циклон", знищення якого підтвердила розвідка Міноборони Великої Британії.

Нагадуємо, 23 травня голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що на українські морські дрони Sea Baby встановили шість пускових РСЗВ "Град". Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив, яку частину флоту втратила Росія за два роки війни проти України.