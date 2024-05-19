ЗСУ знищили морський тральщик "Ковровец" Чорноморського флоту РФ (інфографіка)

Імовірно, російський корабель був підбитий під час нічної атаки по військових об'єктах у Севастополі.

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Сили оборони України під час нічної атаки на Севастополь знищили морський тральник проєкту 266-М "Ковровец" Чорноморського флоту РФ. Про це 19 травня повідомив Генштаб українських Збройних сил.

"Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральник ЧФ РФ проєкту 266-М "Ковровец". Військово-морські сили ЗС України разом із побратимами продовжують наближати нас до Перемоги", — додали у ВМС України.

На момент публікації про деталі події офіційні джерела не повідомили, проте про поразку корабля противника раніше писали українські пабліки. Зокрема, стверджувалося, що під час нічного удару по окупованому Криму було підбито якийсь російський корабель, інші ж канали повідомляли про удари по об'єктах у Севастополі.

Що відомо про корабель

"Ковровец" був закладений на Середньо-Невському ССЗ і увійшов до складу флоту 8 листопада 1974 року. Із 1982 року носив найменування "Курский комсомолец", а 1999-го був перейменований на "Ковровец".

Тактико-технічні характеристики:

швидкість повного ходу — 16,5 вузла;

дальність плавання — 1500 миль;

автономність плавання — 10 діб;

екіпаж — 68 (6 офіцерів, 8 мічманів).

Розміри:

водотоннажність: стандартна — 745 т, повна — 800 т

довжина — 61 м;

ширина — 10,2 м;

осадка — 2,97 м.

На борту корабля, за інформацією російських джерел, мало бути встановлено таке озброєння:

дві пускові установки ЗРК 9К32 "Стрела-2";

дві установки 30-мм гармати АК-230М;

дві 25-мм гармати 2М-3М;

реактивно-бомбометна установка "Ураган";

кулемет 14,5-мм МТПУ-1 "Жало";

7 мін КМД-1000.

Нагадаємо, 21 квітня представник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що українські ВМС уразили корабель "Коммуна", унаслідок чого судно більше не зможе виконувати бойові завдання.

Раніше ми писали про нічну атаку по цивільних і військових об'єктах РФ на території Краснодарського краю та окупованого Криму. Зокрема, повідомлялося про прильоти по одному з аеродромів, а також по НПЗ росіян.