ВСУ уничтожили морской тральщик "Ковровец" Черноморского флота РФ (инфографика)

Предположительно, российский корабль был подбит во время ночной атаки по военным объектам в Севастополе.

Related video

Силы обороны Украины во время ночной атаки на Севастополь уничтожили морской тральщик проекта 266-М "Ковровец" Черноморского флота РФ. Об этом 19 мая сообщил Генштаб украинских вооруженных сил.

"Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец". Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с собратьями продолжают приближать нас к Победе", — добавили в ВМС Украины.

На момент публикации о деталях происшествия официальные источники не сообщили, однако о поражении корабля противника ранее писали украинские паблики. В частности, утверждалось, что в ходе ночного удара по оккупированному Крыму был подбит какой-то российский корабль, другие же каналы сообщали об ударах по объектам в Севастополе.

Что известно о корабле

"Ковровец" был заложен на Средне-Невском ССЗ и вошел в состав флота 8 ноября 1974 года. С 1982 года носил наименование "Курский комсомолец", а в 1999 был переименован в "Ковровец".

Тактико-технические характеристики:

скорость полного хода — 16,5 узлов;

дальность плавания — 1500 миль;

автономность плавания — 10 суток;

экипаж — 68 (6 офицеров, 8 мичманов).

Размеры:

водоизмещение: стандартное — 745 т, полное — 800 т

длина — 61 м;

ширина -10,2 м;

осадка — 2,97 м.

На борту корабля, по информации российских источников, должно было установлено следующее вооружение:

две пусковые установки ЗРК 9К32 "Стрела-2";

две установки 30-мм пушки АК-230М;

два 25-мм орудия 2М-3М;

реактивно-бомбометная установка "Ураган";

пулемет 14,5-мм МТПУ-1 "Жало";

7 мин КМД-1000.

Напомним, 21 апреля представитель ВМС Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что украинские ВМС поразили корабль "Коммуна", в результате чего судно больше не сможет выполнять боевые задачи.

Ранее мы писали о ночной атаке по гражданским и военным объектам РФ на территории Краснодарского края и оккупированного Крыма. В частности, сообщалось о прилетах по одному из аэродромов, а также по НПЗ россиян.