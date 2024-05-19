ВСУ уничтожили морской тральщик "Ковровец" Черноморского флота РФ (инфографика)
Предположительно, российский корабль был подбит во время ночной атаки по военным объектам в Севастополе.
Силы обороны Украины во время ночной атаки на Севастополь уничтожили морской тральщик проекта 266-М "Ковровец" Черноморского флота РФ. Об этом 19 мая сообщил Генштаб украинских вооруженных сил.
"Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец". Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с собратьями продолжают приближать нас к Победе", — добавили в ВМС Украины.
На момент публикации о деталях происшествия официальные источники не сообщили, однако о поражении корабля противника ранее писали украинские паблики. В частности, утверждалось, что в ходе ночного удара по оккупированному Крыму был подбит какой-то российский корабль, другие же каналы сообщали об ударах по объектам в Севастополе.
Что известно о корабле
"Ковровец" был заложен на Средне-Невском ССЗ и вошел в состав флота 8 ноября 1974 года. С 1982 года носил наименование "Курский комсомолец", а в 1999 был переименован в "Ковровец".
Тактико-технические характеристики:
- скорость полного хода — 16,5 узлов;
- дальность плавания — 1500 миль;
- автономность плавания — 10 суток;
- экипаж — 68 (6 офицеров, 8 мичманов).
Размеры:
- водоизмещение: стандартное — 745 т, полное — 800 т
- длина — 61 м;
- ширина -10,2 м;
- осадка — 2,97 м.
На борту корабля, по информации российских источников, должно было установлено следующее вооружение:
- две пусковые установки ЗРК 9К32 "Стрела-2";
- две установки 30-мм пушки АК-230М;
- два 25-мм орудия 2М-3М;
- реактивно-бомбометная установка "Ураган";
- пулемет 14,5-мм МТПУ-1 "Жало";
- 7 мин КМД-1000.
Напомним, 21 апреля представитель ВМС Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что украинские ВМС поразили корабль "Коммуна", в результате чего судно больше не сможет выполнять боевые задачи.
Ранее мы писали о ночной атаке по гражданским и военным объектам РФ на территории Краснодарского края и оккупированного Крыма. В частности, сообщалось о прилетах по одному из аэродромов, а также по НПЗ россиян.