В РФ под удар попали аэродром и НПЗ: подробности ночной атаки (фото, видео)

В Минобороны РФ сообщили об отражении атаки с применением тактических ракет ATACMS. Также опубликованы кадры ударов БПЛА по нефтебазе в Красноярском крае.

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В ночь на 19 мая регионы Российской Федерации подверглись массированной атаке с применением тактических ракет ATACMS и ударных беспилотников. В частности, под удар попали объекты на территории оккупированного Крыма, а также НПЗ в Краснодарском крае и Ленинградской области. Об этом пишут Telegram-каналы Baza, Astra.

Удары по объектам на Кубани

Ведущие канала опубликовали видео с моментом атаки беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани. Судя по опубликованным кадрам в результате атаки на предприятии вспыхнул пожар.

При этом Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на регион были нацелены не менее 10 БПЛА, которые атаковали, в том числе, военный аэродром в Кущевском районе.

"В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано", — пишет источник.

Атаки на Крым

По данным украинских Telegram, во время атаки на Крым был подбит очередной вражеский корабль в Севастополе, однако официальных подтверждений не было.

Российские же источники, в частности "губернатор" Михаил Развожаев пишет, что ночью силы ПВО отражали ракетной атаки. Такую же информацию публикует и Минобороны РФ, но уточняется, что была отражена атака беспилотников. В ведомстве отмечают, что беспилотники якобы были уничтожены и перехвачены, однако по информации ASTRA, в городе есть повреждения, причем кадры свидетельствуют об успешном ударе по городской или военной инфраструктуре.

"Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БпЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БпЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БпЛА были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края", — говорится в сообщении российском Минобороны.

Взрывы в Ленинградской области

19 июня взрывы прогремели и в Ленинградской области. Как сообщает издание "Фонтанка", жителей Выборга перепугал громкий звук, похожий на взрыв в районе порта. Сообщается, что звуки были слышны в районе неиспользуемой нефтебазе на улице Данилова.

В соцсетях публикуют кадры пожара, предположительно на территории объекта в городе, однако официального подтверждения по этому инциденту пока нет. Губернатор области Александр Дрозденко сообщил, что взорвались пиротехнические средства.

"Информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности. В здании старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств. Пострадавших, угрозы возгорания или пожара нет", — написал чиновник.

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Напомним, по данным агентства Bloomberg, атаки украинских беспилотников по российской энергоинфраструктуре вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей страны и привели к росту внутренних цен на топливо.