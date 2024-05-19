В РФ під удар потрапили аеродром і НПЗ: подробиці нічної атаки (фото, відео)

У Міноборони РФ повідомили про відбиття атаки із застосуванням тактичних ракет ATACMS. Також опубліковано кадри ударів БПЛА по нафтобазі в Красноярському краї.

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У ніч на 19 травня регіони Російської Федерації зазнали масованої атаки із застосуванням тактичних ракет ATACMS і ударних безпілотників. Зокрема, під удар потрапили об'єкти на території окупованого Криму, а також НПЗ в Краснодарському краї та Ленінградській області. Про це пишуть Telegram-канали Baza, Astra.

Удари по об'єктах на Кубані

Ведучі каналу опублікували відео з моментом атаки безпілотника по нафтопереробному заводу в Слов'янську-на-Кубані. Судячи з опублікованих кадрів, унаслідок атаки на підприємстві спалахнула пожежа.

Водночас Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що на регіон було націлено щонайменше 10 БПЛА, які атакували, зокрема, військовий аеродром у Кущевському районі.

"У Слов'янську-на-Кубані один із безпілотників упав на території НПЗ. За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань немає. Загорянь також не зафіксовано", — пише джерело.

Атаки на Крим

За даними українських Telegram, під час атаки на Крим було підбито черговий ворожий корабель у Севастополі, проте офіційних підтверджень не було.

Російські ж джерела, зокрема "губернатор" Михайло Развожаєв, пишуть, що вночі сили ППО відбивали ракетну атаку. Таку саму інформацію публікує й Міноборони РФ, але уточнюється, що було відбито атаку безпілотників. У відомстві зазначають, що безпілотники нібито були знищені та перехоплені, однак, за інформацією ASTRA, у місті є пошкодження, до того ж кадри свідчать про успішний удар по міській або військовій інфраструктурі.

"Черговими засобами ППО дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS і один БпЛА було знищено над територією Республіки Крим, три БпЛА було знищено над територією Бєлгородської області, п'ятдесят сім БпЛА було знищено та перехоплено над територією Краснодарського краю", — ідеться в повідомленні російського Міноборони.

Вибухи в Ленінградській області

19 червня вибухи прогриміли й у Ленінградській області. Як повідомляє видання "Фонтанка", жителів Виборга перелякав гучний звук, схожий на вибух у районі порту. Повідомляється, що звуки було чути в районі невикористаної нафтобази на вулиці Данилова.

У соцмережах публікують кадри пожежі, ймовірно, на території об'єкта в місті, проте офіційного підтвердження щодо цього інциденту поки що немає. Губернатор області Олександр Дрозденко повідомив, що вибухнули піротехнічні засоби.

"Інформація про атаку БПЛА на Виборзьку нафтобазу не відповідає дійсності. У будівлі старої виборзької нафтобази стався хлопок у зв'язку з використанням піротехнічних засобів. Постраждалих, загрози загоряння або пожежі немає", — написав чиновник.

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Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, атаки українських безпілотників на російську енергоінфраструктуру вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни та призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.