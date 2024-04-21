В ВМС Украины подтвердили, что ударили по кораблю "Коммуна" в Севастополе

Дмитрий Плетенчук отметил, что такие атаки будут повторяться, пока у россиян не кончатся корабли или они не уберутся из Крыма.

Related video

Украинские Военно-морские силы поразили корабль "Коммуна", в результате чего судно больше не сможет выполнять боевые задачи. Об этом заявил представитель ВМС Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Сегодня в Крыму украинские ВМС достали очередной корабль из состава ЧФ РФ "Коммуна". Характер повреждений верифицируется. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен", — написал Плетенчук.

Он подчеркнул, что такие атаки будут повторяться, пока у россиян не кончатся корабли или они не уберутся из Крыма.

ВМС Украины ударили по кораблю "Коммуна" в Севастополе Фото: Скриншот

Что известно об ударе по кораблю "Коммуна"

Утром 21 апреля во временно оккупированном Севастополе прогремел взрыв. Местные телеграм-каналы сообщили, что по северной стороне города "помчались" пожарные машины.

Представитель оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака противокорабельной ракеты на одном из судов на Северной стороне была отбита, а от осколков ракеты произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Однако телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местного жителя сообщил, что в Сухарной бухте могло подвергнуться удару спасательное судно "Коммуна" — это судно является старейшим кораблем в РФ. Его ввели в эксплуатацию еще в 1915 году и он до сих пор находился на вооружении РФ и выполнял боевые задачи.

Напомним, после полудня 21 апреля российские оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одесской области, в результате чего по меньшей мере четыре человека пострадали. Взрывная волна и осколки от баллистических ракет повредили частные дома. Среди пострадавших — трое мужчин и одна женщина.

20 апреля российские войска обстреляли Индустриальный район Харькова и область. В Волчанске в результате мино-взрывных травм погиб 83-летний мужчина. Оккупанты попали и в 9-этажку. Разрушен третий подъезд здания.