У ВМС України підтвердили, що вдарили по кораблю "Коммуна" в Севастополі

Дмитро Плетенчук наголосив, що такі атаки повторюватимуться, поки в росіян не скінчаться кораблі або вони не заберуться з Криму.

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Українські Військово-морські сили уразили корабель "Коммуна", унаслідок чого судно більше не зможе виконувати бойові завдання. Про це заявив речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ "Коммуна". Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен", — написав Плетенчук.

Він наголосив, що такі атаки повторюватимуться, поки в росіян не скінчаться кораблі або вони не заберуться з Криму.

ВМС України вдарили по кораблю "Коммуна" в Севастополі Фото: Скриншот

Що відомо про удар по кораблю "Коммуна"

Уранці 21 квітня в тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. Місцеві телеграм-канали повідомили, що по північній стороні міста "помчали" пожежні машини.

Представник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що атака протикорабельної ракети на одному із суден на Північній стороні була відбита, а від осколків ракети сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували.

Проте телеграм-канал "Крымский ветер" із покликанням на місцевого мешканця повідомив, що в Сухарній бухті могло зазнати удару рятувальне судно "Коммуна" — це судно є найстарішим кораблем у РФ. Його ввели в експлуатацію ще в1915 році, і він до цього часу перебував на озброєнні РФ і виконував бойові завдання.

Нагадаємо, після полудня 21 квітня російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Одещині, унаслідок чого щонайменше четверо людей постраждали. Вибухова хвиля й уламки від балістичних ракет пошкодили приватні будинки. Серед постраждалих — троє чоловіків і одна жінка.

20 квітня російські війська обстріляли Індустріальний район Харкова й область. У Вовчанську внаслідок мінно-вибухових травм загинув 83-річний чоловік. Окупанти поцілили й у 9-поверхівку. Зруйновано третій підʼїзд споруди.