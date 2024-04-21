Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Вибухи в Криму та удари по Чорноморському флоту

У Криму "прилетіло" в районі бухти: під ударом могло опинитися найстаріше судно РФ (відео)

вибух, вогонь, приліт, пожежа, дим
Фото: ТАСС | Ілюстративне фото

У соцмережах повідомили, що Севастополь нібито атакували ракетою ATACMS. Окупаційна влада визнала, що сталося "невелике загоряння".

Related video

21 квітня в тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. У Telegram-каналі "ПРАВО ЗНАТЬ" повідомили про "збиття ворожої ракети й падіння осколків".

У пості зазначено, що попередньо удар був завданий ракетою типу ATACMS.

У Telegram-каналі "Крымский ветер" передали, що по північній стороні міста "помчали" пожежні машини.

"Попередньо в бік Сухарної бухти чи бухти Голландія, повідомляють підписники", — додали автори контенту.

Представник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вранці була відбита атака протикорабельної ракети на одному з суден на Північній стороні.

"Від осколків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували", — запевнив Развожаєв.

новини Криму сьогодні вибух, Севастополь новини, новини Севастополя сьогодні, Коммуна корабель, судно Коммуна Fullscreen
Публікація Михайла Развожаєва від 21 квітня
Фото: Скриншот

Згодом у "Крымский ветер" із покликанням на місцевого передали, що в Сухарній бухті могло зазнати удару рятувальне судно "Коммуна".

Автори контенту пояснили, що "Коммуна" — це "раритет" у ворожому флоті. Це судно було введене в експлуатацію ще в 1915 році. Воно є найстарішим кораблем у РФ і у світі, який фактично досі перебуває на озброєнні та виконує бойові завдання.

новини Криму сьогодні вибух, Севастополь новини, новини Севастополя сьогодні, Коммуна корабель, судно Коммуна Fullscreen
Пост про "приліт" по кораблю "Коммуна"
Фото: Скриншот

Нагадаємо, міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець озвучив суму збитків, завданих довкіллю в Україні за час повномасштабної війни.

У Міноборони Литви заявили, що вперше поставили в Україну військову авіатехніку. Арсенал Сил оборони поповнив легкий ударний штурмовик.