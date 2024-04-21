У Криму "прилетіло" в районі бухти: під ударом могло опинитися найстаріше судно РФ (відео)

У соцмережах повідомили, що Севастополь нібито атакували ракетою ATACMS. Окупаційна влада визнала, що сталося "невелике загоряння".

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21 квітня в тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. У Telegram-каналі "ПРАВО ЗНАТЬ" повідомили про "збиття ворожої ракети й падіння осколків".

У пості зазначено, що попередньо удар був завданий ракетою типу ATACMS.

У Telegram-каналі "Крымский ветер" передали, що по північній стороні міста "помчали" пожежні машини.

"Попередньо в бік Сухарної бухти чи бухти Голландія, повідомляють підписники", — додали автори контенту.

Представник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вранці була відбита атака протикорабельної ракети на одному з суден на Північній стороні.

"Від осколків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували", — запевнив Развожаєв.

Публікація Михайла Развожаєва від 21 квітня Фото: Скриншот

Згодом у "Крымский ветер" із покликанням на місцевого передали, що в Сухарній бухті могло зазнати удару рятувальне судно "Коммуна".

Автори контенту пояснили, що "Коммуна" — це "раритет" у ворожому флоті. Це судно було введене в експлуатацію ще в 1915 році. Воно є найстарішим кораблем у РФ і у світі, який фактично досі перебуває на озброєнні та виконує бойові завдання.

Пост про "приліт" по кораблю "Коммуна" Фото: Скриншот

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