Збитків на 2 трлн грн: міністр пояснив, якої шкоди екології завдала війна з РФ

За словами Руслана Стрільця, атаки на енергетичну інфраструктуру України впливають не лише на неї, а й на стан довкілля.

Related video

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ українському довкіллю було завдано збитків на 2,4 трлн грн. Тільки одне руйнування Каховської ГЕС — це збиток у $15 млн. Про це в етері телемарафону заявив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"На сьогодні збитки довкіллю вже понад 2,4 трлн гривень, це понад 4200 випадків злочинів проти довкілля", — сказав Стрілець.

Він пояснив, що атаки на енергетичну інфраструктуру впливають не лише на неї, а й на стан довкілля.

"Що стосується ударів по енергетиці, то це не тільки вплив на інфраструктуру та життя людей. Це горіння, це викиди, це відходи руйнації, це велика кількість того, що впливає на стан нашого довкілля.", — заявив Стрілець.

Важливо

Напружуються й дорікають: чому Вашингтон забороняє Україні бити по НПЗ РФ, — ЗМІ

Міністр також повідомив, що після того, як відбувся теракт на Каховській ГЕС, Україна звернулась до експертів "Юнеп" — організації ООН, яка займається довкіллям.

"Вони дали нам понад 20 експертів з понад 20 країн світу. Там вже було намагання порахувати втрати екосистемних послуг. Цифри були понад 15 млн доларів", — зазначив Стрілець.

Нагадаємо, 18 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом заявив, що Росія використовує в Балтійському морі непридатні для використання судна, чим може спричинити екологічну катастрофу в Балтійському морі.

8 квітня міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що за останні кілька тижнів російська армія атакувала близько 80% об'єктів теплової генерації в Україні. Також під ударами окупантів опинилася гідрогенерація та велика кількість підстанцій.