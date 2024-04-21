Убытков на 2 трлн грн: министр объяснил, какой ущерб экологии нанесла война с РФ

По словам Руслана Стрельца, атаки на энергетическую инфраструктуру Украины влияют не только на нее, но и на состояние окружающей среды.

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С начала полномасштабного вторжения российских войск украинской окружающей среде был нанесен ущерб на 2,4 трлн грн. Только одно разрушение Каховской ГЭС — это ущерб в $15 млн. Об этом в эфире телемарафона заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"На сегодня ущерб окружающей среде уже более 2,4 трлн гривен, это более 4200 случаев преступлений против окружающей среды", — сказал Стрелец.

Он пояснил, что атаки на энергетическую инфраструктуру влияют не только на нее, но и на состояние окружающей среды.

"Что касается ударов по энергетике, то это не только влияние на инфраструктуру и жизнь людей. Это горение, это выбросы, это отходы разрушения, это большое количество того, что влияет на состояние нашей окружающей среды.", — заявил Стрелец.

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Министр также сообщил, что после того, как произошел теракт на Каховской ГЭС, Украина обратилась к экспертам "Юнеп" — организации ООН, которая занимается окружающей средой.

"Они дали нам более 20 экспертов из более чем 20 стран мира. Там уже была попытка посчитать потери экосистемных услуг. Цифры были более 15 млн долларов", — отметил Стрелец.

Напомним, 18 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём заявил, что Россия использует в Балтийском море непригодные для использования суда, чем может вызвать экологическую катастрофу в Балтийском море.

8 апреля министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что за последние несколько недель российская армия атаковала около 80% объектов тепловой генерации в Украине. Также под ударами оккупантов оказалась гидрогенерация и большое количество подстанций.