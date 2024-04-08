Хуже, чем в 2023 году: в Минэнерго рассказали, как пострадала энергетика от ударов РФ

По словам министра энергетики Германа Галущенко, россияне для ударов по украинской энергосистеме применяют модифицированное оружие.

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ВС РФ нанесли энергетической инфраструктуре Украины в 2024 году намного больший урон, нежели в период активных обстрелов зимой 2022/2023 годов. Об этом сказал 8 апреля журналистам The Guardian министр энергетики Герман Галущенко.

Так, он рассказал, что за последние несколько недель российская армия атаковала около 80% объектов тепловой генерации в Украине. Также под ударами оккупантов оказалась гидрогенерация и большое количество подстанций.

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Галущенко заявил, что последние атаки на объекты энергетической инфраструктуры в Украине были самыми масштабными с начала большой войны 24 февраля 2022 года. Так, по словам министра энергетики, масштаб и последствия этих атак намного нанесли Украине еще больше вреда, нежели удары в течение осенне-зимнего периода 2022/2023.

"Мы видим, что россияне модифицировали оружие", — рассказал Галущенко, добавив, что россияне используют иранские дроны-камикадзе и ракеты, которые наносят большой урон за атаку.

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22 марта ВС РФ нанесли наиболее массированный удар по энергосистеме Украины с начала полномасштабного вторжения. В ДТЭК заявили о повреждении всех энергоблоков Бурштынской и Ладыжинской теплоэлектростанций.

27 марта генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко предупредил о возможных проблемах со светом летом.

В то же время председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что строительство сотен маленьких электростанций по всей стране станет лучшим решением обезопасить украинскую энергосистему от последствий российских атак.

При этом министр энергетики Герман Галущенко в интервью агентству Bloomberg 5 апреля сказал, в Украине уже не повторится ситуация 2022 и 2023 годов, когда из-за ударов россиян по энергетике по все стране ввели отключения свет для всех потребителей.

"Даже в случае огромного ущерба у нас будет базовая генерация, которая покроет от 30 до 50 % наших потребностей", — подчеркнул Галущенко.

Отметим, что по предварительным данным, ущерб от российских атак уже достиг 1 миллиарда гривен (около 26 миллиона долларов).

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Также заместительница министра энергетики в эфире телемарафона 7 апреля сказала, что в Украине могут пересмотреть тарифы на электроэнергию, поскольку "ситуация в энергосистеме достаточно сложная".