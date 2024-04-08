Гірше, ніж у 2023 році: у Міненерго розповіли, як постраждала енергетика від ударів РФ

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, росіяни для ударів по українській енергосистемі застосовують модифіковану зброю.

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ЗС РФ завдали енергетичній інфраструктурі України 2024 року набагато більшої шкоди, ніж у період активних обстрілів узимку 2022/2023 років. Про це сказав 8 квітня журналістам The Guardian міністр енергетики Герман Галущенко.

Так, він розповів, що за останні кілька тижнів російська армія атакувала близько 80% об'єктів теплової генерації в Україні. Також під ударами окупантів опинилася гідрогенерація та велика кількість підстанцій.

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Галущенко заявив, що останні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні були наймасштабнішими з початку великої війни 24 лютого 2022 року. Так, за словами міністра енергетики, масштаб і наслідки цих атак набагато завдали Україні ще більше шкоди, ніж удари протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023.

"Ми бачимо, що росіяни модифікували зброю", — розповів Галущенко, додавши, що росіяни використовують іранські дрони-камікадзе і ракети, які завдають великої шкоди за атаку.

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22 березня ЗС РФ завдали наймасованішого удару по енергосистемі України з початку повномасштабного вторгнення. У ДТЕК заявили про пошкодження всіх енергоблоків Бурштинської та Ладижинської теплоелектростанцій.

27 березня генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко попередив про можливі проблеми зі світлом влітку.

Водночас голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що будівництво сотень маленьких електростанцій по всій країні стане найкращим рішенням убезпечити українську енергосистему від наслідків російських атак.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю агентству Bloomberg 5 квітня сказав, що в Україні вже не повториться ситуація 2022 і 2023 років, коли через удари росіян по енергетиці в усій країні запровадили вимкнення світла для всіх споживачів.

"Навіть у разі величезних збитків у нас буде базова генерація, яка покриє від 30 до 50 % наших потреб", — підкреслив Галущенко.

Зазначимо, що за попередніми даними, збитки від російських атак уже сягнули 1 мільярда гривень (близько 26 мільйона доларів).

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Також заступниця міністра енергетики в ефірі телемарафону 7 квітня сказала, що в Україні можуть переглянути тарифи на електроенергію, оскільки "ситуація в енергосистемі досить складна".