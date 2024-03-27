Пошкодження дуже серйозні: енергетики попередили про проблеми зі світлом улітку

За словами гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка, атака завдала серйозної шкоди не тільки об'єктам генерації, а й мережевим вузлам "Укренерго" та трансформаторам. Компанія ДТЕК втратила половину своїх генерувальних потужностей через удари, а багато типів генерувальних потужностей було пошкоджено.

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Після масованої атаки російських окупаційних сил на об'єкти енергетики 22 березня Україна зіткнулася із серйозними загрозами дефіциту електроенергії на літо 2024 року. Про це розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, атака завдала серйозної шкоди не тільки об'єктам генерації, а й мережевим вузлам "Укренерго" та трансформаторам. Компанія ДТЕК втратила половину своїх генерувальних потужностей через удари, а багато типів генерувальних потужностей було пошкоджено.

"Уражені кілька типів генерувальних потужностей, велика кількість ТЕЦ, об'єкт гідрогенерації. Також росіяни багато разів влучили в мережеві вузли "Укренерго", трансформатори тощо. Ця атака одночасно руйнує можливість наших систем передавати електроенергію та зменшує можливості її генерації", — наголосив Коваленко.

Ситуація зі світлом у регіонах

Як повідомили в компанії ДТЕК, складна ситуація виникла в Харківській області, де відновлення енергопостачання планується тільки на вихідних. Відключення також мають місце в Одеській області, а в Кривому Розі влада закликала скоротити споживання електроенергії.

Відновлення займе місяці

У ДТЕК зазначили, що пошкодження внаслідок російського обстрілу дуже серйозні та на їхню ліквідацію піде чимало часу.

"Енергетики всієї України працюють над відновленням, яке може зайняти місяці й навіть більше", — додали в компанії

Коли відновлять світло в Харкові

Як повідомили в НЕК "Укренерго", енергетики поступово відновлюють електропостачання в Харкові. Критична інфраструктура міста вже під'єднана до електрики, хоча існують певні обмеження. У будинках городян знову з'явилося світло. Можливо, на майбутніх вихідних вдасться скоротити розклад відключень, які наразі активні в Харкові. Це може статися завдяки прогнозованому збільшенню температури в суботу й неділю, що призведе до зниження споживання енергії.

Важливо

"У повному обсязі": в "Укренерго" розповіли, коли всі харків'яни знову будуть зі світлом

Однак повне відновлення енергопостачання міста може зайняти від одного до двох тижнів, якщо не відбудеться нових масштабних атак, додав голова правління компанії Вадим Кудрицький.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що після російської атаки відновлення ТЕЦ-5 у Харкові триватиме щонайменше рік. Відновлення теплоелектроцентралі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків. Наразі живлення Харкова відбувається з інших регіонів.

Нагадаємо, 22 березня росіяни здійснили масовану атаку на об'єкти критичної інфраструктури Харківщини. Найбільших руйнувань тоді зазнала Харківська ТЕЦ-5.