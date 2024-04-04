Нужно строить сотни малых электростанций: глава "Укрэнерго" о защите от атак России

Сосредоточение генерации на нескольких площадках вызывает серьезные проблемы при массированных вражеских обстрелах.

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Лучший способ обезопасить украинскую энергосистему от тяжелых последствий российских атак — это рассредоточение производства электроэнергии по всей территории Украины, что требует строительства сотен маленьких электростанций. Об этом на пресс-конференции в медиацентре "Украина-Укринформ" сообщил руководитель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Сосредоточение генерации на нескольких площадках — это то, что приводит к серьезным проблемам при массированных вражеских обстрелах. Мы, как оператор энергосистемы, понимаем, что единственный устойчивый путь к обеспечению безопасности энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации генерирующих мощностей", — отметил Кудрицкий

Также он считает, что нужно построить сотни маленьких электростанций с большей устойчивостью к массированным атакам именно благодаря своей рассредоточенности. В таком случае эти атаки не приведут к таким тяжелым, как сейчас, последствиям для энергосистемы.

"На сегодня в Украине уже строятся солнечные и ветровые электростанции — без "зеленого" тарифа, на основе прогнозов инвесторов по окупаемости инвестиций. Дополнительно к ним нам также нужны технологии для балансировки", — отметил глава "Укрэнерго".

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В компании убеждены, что украинской энергосистеме нужна новая тепловая генерация — однако не угольная, а такая, которая будет работать на отходах деревообрабатывающей промышленности, аграрного сектора и тому подобное. Отдельно энергосистеме нужны газовые пикеры (небольшие высокоманевренные электростанции, работающие на газе) и системы накопления электроэнергии. Такая генерация географически должна быть рассредоточена по всей территории государства.

Напомним, 22 марта Кудрицкий объяснил, грозит ли нашей стране очередной блэкаут после массированного обстрела ВС России. По словам главы "Укрэнерго", оккупанты не достигли своей цели, хотя в некоторых регионах все есть таки удалось ввести ограничения на подачу электроэнергии.

Также 4 апреля в компании ДТЭК сообщили о потере большей части генерирующих мощностей из-за новых российских ракетных атак. Серьезные повреждения получили пять из шести ТЭС.