Непрерывная серия ударов: ВС РФ атакуют энергосистему чаще, чем в прошлом году, — "Укрэнерго"

По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, количество запущенных ударных БПЛА уже сравнялось с тем, которое фиксировалось во время предыдущего отопительного сезона.

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Российские оккупанты в последнее время усердно атакуют мирные города Украины. Целью противника становятся как гражданские объекты, так и критическая инфраструктура. Деталями поделился глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время пресс-конференции 4 апреля.

По его словам, если сравнивать российский террор с прошлогодней серией массированных ударов по энергетической системе, то интенсивность значительно выросла.

"Возросла интенсивность обстрелов. В прошлом отопительном сезоне мы наблюдали одну массированную атаку за одну-две недели — и это была либо ракетная, либо "шахедная" атака. Сейчас это серия, практически непрерывная", — заявил Владимир Кудрицкий.

В "Укрэнерго" отмечают, что за неполных полторы декады с момента возобновления массированных атак ударными дронами, которые пытаются поразить украинскую инфраструктуру, их количество уже сравнялось с теми БПЛА, которые ВС РФ запускали в течение всего отопительного сезона 2022/2023.

Сейчас фиксируется повреждение значительного количества тепловых и гидроэлектростанций, а это в результате негативно влияет на всю систему. Энергетики активно работают над восстановлением повреждений, практически без остановки. Также в "Укрэнерго" уже сейчас просчитывают все сценарии прохождения будущего отопительного сезона.

"Даже там, где ограничений электропотребления нет, мы все равно стараемся восстановить как можно больше оборудования, чтобы увеличить надежность и устойчивость этих регионов к возможным будущим атакам врага", — подытожил Владимир Кудрицкий.

Напомним, 3 апреля сообщалось, что в результате вражеских атак ДТЭК потеряла большую часть генерирующих мощностей. Пять из шести ТЭС компании получили серьезные повреждения. Кроме того, к отключениям света привела и непогода.

1 апреля сообщалось, что в Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура, о чем заявил мэр Игорь Терехов. По его словам, ВС РФ уже более двух лет обстреливают город, однако он продолжает функционировать. Бывали моменты, когда из 2 миллионов населения там оставалось лишь 300 тысяч людей.