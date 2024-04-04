Безперервна серія ударів: ЗС РФ атакують енергосистему частіше, ніж минулого року, — "Укренерго"

За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, кількість запущених ударних БПЛА вже зрівнялася з тією, яку фіксували під час попереднього опалювального сезону.

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Російські окупанти останнім часом старанно атакують мирні міста України. ЦIллю противника стають як цивільні об'єкти, так і критична інфраструктура. Деталями поділився голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції 4 квітня.

За його словами, якщо порівнювати російський терор із минулорічною серією масованих ударів по енергетичній системi, то інтенсивність значно зросла.

"Зросла інтенсивність обстрілів. У минулому опалювальному сезоні ми спостерігали одну масовану атаку за один-два тижні — і це була або ракетна, або "шахедна" атака. Зараз це серія, практично безперервна", — заявив Володимир Кудрицький.

В "Укренерго" зазначають, що за неповних півтори декади з моменту відновлення масованих атак ударними дронами, які намагаються уразити українську інфраструктуру, їхня кількість уже зрівнялася з тими БПЛА, які ЗС РФ запускали протягом усього опалювального сезону 2022/2023.

Наразі фіксується пошкодження значної кількості теплових і гідроелектростанцій, а це в результаті негативно впливає на всю систему. Енергетики активно працюють над відновленням пошкоджень, практично без зупинки. Також в "Укренерго" вже зараз прораховують усі сценарії проходження майбутнього опалювального сезону.

"Навіть там, де обмежень електроспоживання немає, ми все одно намагаємося відновити якомога більше обладнання, щоб збільшити надійність і стійкість цих регіонів до можливих майбутніх атак ворога", — підсумував Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, 3 квітня повідомлялося, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратила більшу частину генерувальних потужностей. П'ять із шести ТЕС компанії зазнали серйозних пошкоджень. Крім того, до відключень світла призвела й негода.

1 квітня повідомлялося, що в Харкові зруйновано майже всю енергетичну інфраструктуру, про що заявив мер Ігор Терехов. За його словами, ЗС РФ уже понад два роки обстрілюють місто, проте воно продовжує функціонувати. Бували моменти, коли з 2 мільйонів населення там залишалося лише 300 тисяч людей.