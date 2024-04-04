Разом приїхали на виклик: рятувальник втратив колегу-батька під час атаки на Харків (відео)

У МВС розповіли, що Володимир Логінов вирішив стати пожежником за прикладом свого батька Владислава. Уночі вони разом прибули на місце "прильоту", проте росіяни атакували його ще раз. 52-річний чоловік помер на місці.

Related video

У ніч на 4 квітня російські окупанти вкотре атакували Харків за допомогою дронів-камікадзе іранського походження Shahed. У результаті це призвело до руйнувань і загиблих громадян. Однією з історій у своєму Telegram-каналі поділився міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Голова відомства опублікував ролик, який неможливо дивитися з холодним серцем, написав він. На опублікованих кадрах, які були зняті в Харкові, молодий хлопець-пожежник плаче на місці удару. За кілька хвилин до цього окупанти цинічно вбили його 52-річного батька, який працював рятувальником.

"Загиблий Владислав Логінов присвятив своє життя роботі в пожежній службі. Його син, Володимир, також за прикладом батька став пожежником і працював начальником караулу в сусідній пожежній частині. Цієї пекельної ночі, одразу після перших вибухів, батько і син із колегами миттєво виїхали на місце удару", — написав Ігор Клименко.

Владислав і Володимир у цей момент працювали поруч один від одного. Їх відділяли лише кілька будинків. Коли пролунав новий вибух, то молодий хлопець одразу ж кинувся бігти до місця трагедії, адже розумів, що приліт міг бути біля будівлі, де на той момент працював його батько.

"Складно уявити емоції, які пережив чоловік, коли побачив закривавлене тіло батька. Велике горе для рідних, колег, друзів. Щиро співчуваю втраті кожної родини", — підсумував Ігор Клименко.

Нагадаємо, в ніч на четвер ЗС РФ запустили по Харкову ударні дрони. У результаті щонайменше 12 людей постраждали, а ще четверо загинули через ворожий терор. Один із БПЛА прилетів просто в 14-поверхову будівлю, внаслідок чого частину будівлі на верхніх поверхах пошкоджено.

Також відомо, що внаслідок ворожого обстрілу загинули троє співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Двоє з них померли безпосередньо на місці події, а третій — в автомобілі швидкої допомоги. Серед них був і Владислав Логінов, про якого написав голова МВС.