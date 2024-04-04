"Їх цинічно вбила Росія": стали відомі імена загиблих у Харкові рятувальників (фото)

За словами спікера ДСНС Харківщини Євгена Василенка, троє загиблих водіїв ДСНС першими прибули на місце влучання і брали безпосередню участь у рятувальній операції.

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У ніч на четвер, 4 квітня, під час подальшого нальоту "Шахедів" на Харків, три члени Державної служби України з надзвичайних ситуацій загинули. Двоє з них померли безпосередньо на місці події, а третій — в автомобілі швидкої допомоги. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

За даними джерела, загинув 52-річний Владислав Логінов, 41-річний Володимир Матюшенко і 32-річний Сергій Байдалінов.

"Харківські рятувальники, яких сьогодні цинічно вбила Росія. Прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей", — написали в МВС.

За його даними, поранений працівник ДСНС — у важкому стані.

За словами речника ДСНС Харківщини Євгена Василенка, троє водіїв ДСНС були першими, хто прибув на місце події та брав активну участь в операції порятунку. Двоє з них загинули безпосередньо на місці події, а третій помер дорогою до лікарні в машині швидкої допомоги.

"Коли рятувальники гасили пожежу і розбирали завали, росіяни завдали удару "Шахедом" по тому місцю, де вони перебували. Це досвідчені рятувальники, які гасили пожежі та рятували людей протягом двох років вторгнення", — зазначив Василенко.

Рятувальник, який дістав поранення, перебував неподалік від місця вибуху. За інформацією представника ДСНС Харківської області, він перебуває в лікарні і його стан стабільний.

Стали відомі імена загиблих у Харкові рятувальників

Стали відомі імена загиблих у Харкові рятувальників

Стали відомі імена загиблих у Харкові рятувальників

Нагадаємо, що в ніч із 3 на 4 квітня Збройні сили Російської Федерації атакували Харків і область за допомогою ударних дронів типу Shahed-131/136. Зокрема, було зафіксовано пуск 20 безпілотних літальних апаратів. Мобільним вогневим групам Сил оборони вдалося знищити 11 дронів.

Також перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав перші кадри нічної атаки на місто. Він зазначив, що наразі відомо про 12 поранених і 4 загиблих через обстріл.