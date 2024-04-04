"Их цинично убила Россия": стали известны имена погибших в Харькове спасателей (фото)

По словам спикера ГСЧС Харьковщины Евгения Василенко, трое погибших водителей ГСЧС первыми прибыли на место попадания и принимали непосредственное участие в спасательной операции.

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В ночь на четверг, 4 апреля, во время последующего налета "Шахедов" на Харьков, три члена Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям погибли. Двое из них скончались непосредственно на месте происшествия, а третий — в автомобиле скорой помощи. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По данным источника, погиб 52-летний Владислав Логинов, 41-летний Владимир Матюшенко и 32-летний Сергей Байдалинов.

"Харьковские спасатели, которых сегодня цинично убила Россия. Прицельно. Повторным ударом, когда они спасали людей", — написали в МВД.

По его данным, раненый работник ГСЧС — в тяжелом состоянии.

По словам спикера ГСЧС Харьковщины Евгения Василенко, три водителя ГСЧС были первыми, кто прибыл на место происшествия и активно участвовал в операции спасения. Двое из них погибли непосредственно на месте происшествия, а третий скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

"Когда спасатели тушили пожар и разбирали завалы, россияне нанесли удар "Шахедом" по тому месту, где они находились. Это опытные спасатели, которые тушили пожары и спасали людей в течение двух лет вторжения", — отметил Василенко.

Спасатель, который получил ранение, находился неподалеку от места взрыва. По информации представителя ГСЧС Харьковской области, он находится в больнице и его состояние стабильное.

Стали известны имена погибших в Харькове спасателей

Стали известны имена погибших в Харькове спасателей

Стали известны имена погибших в Харькове спасателей

Напомним, что в ночь с 3 на 4 апреля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Харьков и область с помощью ударных дронов типа Shahed-131/136. В частности, был зафиксирован пуск 20 беспилотных летательных аппаратов. Мобильным огневым группам Сил обороны удалось уничтожить 11 дронов.

Также первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий показал первые кадры ночной атаки на город. Он отметил, что на данный момент известно о 12 раненых и 4 погибших из-за обстрела.