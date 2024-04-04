Атака "Шахедів" на Харків: у Повітряних силах пояснили, чому не вдалося збити всі дрони

За словами спікера ЗС ЗСУ Іллі Євлаша, близька відстань від кордону з Російською Федерацією — ключовий фактор, чому деякі ударні БПЛА не були збиті.

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Під час атаки на Харків 4 квітня російські дрони заходили кількома групами. Однак через певні обставини не вдалося знищити всі 20 безпілотників. Про це повідомляє речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Близько 01:00 було виявлено велику групу "Шахедів". Приблизно десять ударних безпілотних літальних апаратів, розпочавши свій маршрут із території Росії, проникли в Харківську область і попрямували прямо до міста.

"Дещо згодом з території Миколаївської області також було зафіксовано іншу групу "Шахедів", яка через низку областей прямувала до Харківської області", — зазначив речник.

Один суттєвий фактор завадив успішній ліквідації всіх дронів ППО.

"На жаль, через близьку відстань від кордону з Російською Федерацією саме (з — ред.) першої групи, яка була однією з масових цієї ночі, не вдалося збити всі", — зазначив Євлаш.

Нагадаємо, що під час ліквідації наслідків ворожої терористичної атаки надзвичайники в Харкові врятували чоловіка.

Також перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав перші кадри нічної атаки на місто. Він зазначив, що наразі відомо про 12 поранених і 4 загиблих через обстріл.