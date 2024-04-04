Завалило плитами: у Харкові врятували чоловіка після нічної атаки Shahed (відео)

Росіяни завдали повторного удару після того, як на місце влучання прибули рятувальники. Несумісні із життям травми дістали троє працівників ДСНС та один цивільний.

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Під час ліквідації наслідків ворожої терористичної атаки надзвичайники у Харкові врятували чоловіка. У Telegram ДСНС повідомили подробиці.

Один із "шахедів" влучив у житлову триповерхівку. Внаслідок атаки було зруйновано дах та верхній поверх. Атака спричинила пожежу.

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Рятувальники провели операцію з порятунку життя 67-річного чоловіка. Його завалило плитами перекриття на 3-му поверсі. Згодом окупанти завдали повторного удару.

Десятеро фахівців були залучені до відповідної операції. Вони за допомогою ручного гідравлічного інструменту та домкратів деблокували людину і передали медикам. Чоловік отримав незначні ушкодження.

Ворог здійснив удар приблизно о 1-й годині 4 квітня. Окупанти вбили трьох рятувальників та одного цивільного під час масованої атаки дронами по Харкову.

Удар по Харкову 4 квітня

Російські окупанти атакували Харків 4 квітня. Внаслідок удару загинули четверо осіб, а також майже 10 осіб дістали поранення.

У Харкові одне з влучань безпілотника відбулося по 14-поверхівці. Внаслідок атаки було зруйновано зовнішню стіну будинку та квартири щонайменше на трьох поверхах. На 10-му поверсі загинула жінка. Рятувальники не могли розпочати роботу понад годину, оскільки постійно надходила інформація про небезпеку нових ударів.

Мер міста Ігор Терехов повідомив журналістам, що по Харкову вдарили 5 безпілотниками. З його слів, окрім Новобаварського району, атаки фіксували й по Салтівському району: будинки не зачепило — влучання припало на землю.

Нагадаємо, 4 квітня експерт розповів, чи готова РФ до наступу на сході. Зі слів Ігоря Романенка, противнику не вдалося захопити Харків ні 2014 року, ні 2022-го, хоч і було докладено колосальних зусиль. Зараз Кремль разом із генералами перебувають у режимі очікування і намагаються вирішити, чи зможуть вони потягнути ще одну спробу.