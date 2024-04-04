Завалило плитами: в Харькове спасли мужчину после ночной атаки Shahed (видео)

Россияне нанесли повторный удар после того, как на место попадания прибыли спасатели. Несовместимые с жизнью травмы получили трое работников ГСЧС и один гражданский.

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Во время ликвидации последствий вражеской террористической атаки чрезвычайники в Харькове спасли мужчину. В Telegram ГСЧС сообщили подробности.

Один из "шахедов" попал в жилую трехэтажку. В результате атаки была разрушена крыша и верхний этаж. Атака вызвала пожар.

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"Должны нас услышать": "Железный купол" может помочь Харькову отбивать атаки, — эксперт

Спасатели провели операцию по спасению жизни 67-летнего мужчины. Его завалило плитами перекрытия на 3-м этаже. Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар.

Десять специалистов были привлечены к соответствующей операции. Они с помощью ручного гидравлического инструмента и домкратов деблокировали человека и передали медикам. Мужчина получил незначительные повреждения.

Враг совершил удар около 1 часа 4 апреля. Оккупанты убили трех спасателей и одного гражданского во время массированной атаки дронами по Харькову.

Удар по Харькову 4 апреля

Российские оккупанты атаковали Харьков 4 апреля. В результате удара погибли четыре человека, а также около 10 человек получили ранения.

В Харькове одно из попаданий беспилотника произошло по 14-этажке. В результате атаки была разрушена внешняя стена дома и квартиры по меньшей мере на трех этажах. На 10-м этаже погибла женщина. Спасатели не могли начать работу более часа, поскольку постоянно поступала информация об опасности новых ударов.

Мэр города Игорь Терехов сообщил журналистам, что по Харькову ударили 5 беспилотниками. По его словам, кроме Новобаварского района, атаки фиксировали и по Салтовскому району: дома не задело — попадание пришлось на землю.

Напомним, 4 апреля эксперт рассказал, готова ли РФ к наступлению на востоке. По словам Игоря Романенко, противнику не удалось захватить Харьков ни в 2014 году, ни в 2022-м, хотя и были приложены колоссальные усилия. Сейчас Кремль вместе с генералами находятся в режиме ожидания и пытаются решить, смогут ли они потянуть еще одну попытку.