ВС РФ запустили несколько волн дронов-камикадзе по Харькову: новые подробности (фото, видео)

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что кроме Новобаварского района, были удары по Салтовскому району. Там дома не задело, ведь попадание пришлось в землю.

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В результате атаки ВС РФ на Харьков в ночь на 4 апреля погибли четверо человек, а также около 10 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, россияне запустили в сторону города несколько волн дронов-камикадзе.

"Очередной террор окупантов против мирного населения. Последствия нескольких волн ударов российских "Шахедов" по Харькову. Четыре человека погибли, по меньшей мере 10 получили ранения. Повреждены многоэтажки и дома частного сектора", — написал он.

Также Синегубов поделился фото и видео с места событий.

Последствия удара по Харькову

Отметим, что "Суспільне Харків" также сообщило, что одно из попаданий беспилотника в Харькове пришлось в 14-этажку. Были разрушены квартиры, по меньшей мере, на трех этажах и наружная стена дома. Так, на 10-м этаже погибла женщина. Спасатели больше часа не могли начать работу, так как постоянно поступала информация об опасности новых ударов.

Кроме того, мэр города Игорь Терехов сообщил журналистам, что по Харькову 5 беспилотниками. По его словам, кроме Новобаварского района, были удары по Салтовскому району: дома не задело — попадание пришлось в землю.

Последствия удара по Харькову

Напомним, спикер Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что Воздушные силы готовы защитить воздушное пространство Украины со стороны Беларуси. По его словам, Украина уже доказала всему миру, что может проводить уникальные специальные операции, поражать как вражеские нефтеперерабатывающие заводы, так и объекты их инфраструктуры.