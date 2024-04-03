Воздушные силы готовы защитить воздушное пространство Украины со стороны Беларуси, — Евлаш (видео)

По словам спикера ВС Ильи Евлаша, Украина уже доказала всему миру, что может проводить уникальные специальные операции, поражать как вражеские нефтеперерабатывающие заводы, так и объекты их инфраструктуры.

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Силы обороны Украины готовы отразить все атаки врага, в том числе если российский агрессор начнет снова использовать территорию Беларуси. Таким образом 3 апреля ответил на вопрос о возможности превращения этой страны в плацдарм для российских атак представитель Воздушных сил Украины, майор Илья Евлаш в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что безусловно в случае, если с территории Беларуси начнут лететь ракеты или взлетать бомбардировщики, которые будут атаковать Украину, отечественные Воздушные силы готовы к отражению такого воздушного нападения.

"Наши силы, в частности ГУР и СБУ, уже доказали всему миру, что мы можем проводить уникальные специальные операции, поражать как вражеские нефтеперерабатывающие заводы, так и объекты их инфраструктуры, в том числе на территории противника", — констатировал майор.

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Спикер подчеркнул, что украинские Воздушные силы приложат все усилия, чтобы обезопасить воздушное пространство страны.

Евлаш объяснил, что авиация на самом деле достаточно высокомобильный компонент современной армии, который способен перемещаться на любые расстояния с большой скоростью. Он напомнил, что Беларусь уже однажды предоставляла свое воздушное пространство и свою территорию для неожиданного нападения на Украину.

"Поэтому сегодня мы должны быть готовы к любым действиям противника, в том числе к удару по воздушным целям врага в любой момент", — отметил спикер.

Беларусь снова готовится к войне

Во вторник, 2 апреля, в Беларуси начались очередные учения сил территориальной обороны в регионах, граничащих с Украиной, Литвой и Польшей.

Кроме того, в этот же день самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне — продолжается усиление оборонной готовности.

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Напомним, что майор ВСУ Максим Жорин заявил, что после заявления Лукашенко о наращивании военной мощи Беларуси любые учения с участием белорусских военнослужащих следует рассматривать как подготовку к будущему участию Минска в войне с Украиной и Европой.