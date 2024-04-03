Повітряні сили готові захистити повітряний простір України з боку Білорусі, — Євлаш (відео)

За словами речника ПС Іллі Євлаша, Україна вже довела всьому світу, що може проводити унікальні спеціальні операції, уражати як ворожі нафтопереробні заводи, так і об’єкти їх інфраструктури.

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Сили оборони України готові відбиті всі атаки ворога, зокрема якщо російський агресор почне знову використовувати територію Білорусі. Так 3 квітня відповів на запитання про можливість перетворення цієї країни на плацдарм для російських атак речник Повітряних сил України, майор Ілля Євлаш в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що безумовно у разі, якщо з території Білорусі почнуть летіти ракети або злітати бомбардувальники, які атакуватимуть Україну, вітчизняні Повітряні сили готові до відбиття такого повітряного нападу.

"Наші сили, зокрема ГУР та СБУ, вже довели всьому світу, що ми можемо проводити унікальні спеціальні операції, вражати як ворожі нафтопереробні заводи, так і об’єкти їх інфраструктури, в тому числі на території противника", — підкреслив майор.

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Речник наголосив, що українські Повітряні сили докладуть усіх зусиль, аби убезпечити повітряний простір країни.

Євлаш пояснив, що авіація насправді досить високомобільний компонент сучасної армії, котрий здатен переміщуватися на будь-які відстані з великою швидкістю. Він нагадав, що Білорусь вже одного разу надавала свій повітряний простір і свою територію для неочікуваного нападу на Україну.

"Тому сьогодні ми маємо бути готовими до будь-яких дій противника, в тому числі удару по повітряних цілях ворога у будь-який момент", — зауважив речник.

Білорусь знову готується до війни

У вівторок, 2 квітня, у Білорусі розпочалися чергові навчання сил територіальної оборони у регіонах, що межують з Україною, Литвою та Польщею.

Крім того, у цей самий день самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна готується до війни — триває підсилення оборонної готовності.

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Нагадаємо, що майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що після заяви Лукашенка про нарощування військової потужності Білорусі будь-які навчання за участю білоруських військовослужбовців слід розглядати як підготовку до майбутньої участі Мінська у війні з Україною та Європою.