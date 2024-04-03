"Нехай спробує": в МЗС Польщі відреагували на слова Лукашенка про підготовку до війни

Відповідаючи на запитання про можливу загрозу з боку Мінська, глава польського дипломатичного відомства Радослав Сікорський сказав: "Подивимося, хто виграє".

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяву Олександра Лукашенка про підготовку Білорусі до війни. Про це пише білоруський портал "Зеркало".

Повідомляється, що Сікорський прибув до Брюсселя, де проходить засідання глав МЗС НАТО. Перед початком зустрічі польський дипломат відповів на запитання журналіста щодо висловлювання Лукашенка.

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"Нехай спробує. Подивимося, хто виграє", — сказав Сікорський.

У публікації також згадується про те, що Сікорський спілкувався з Лукашенком за півтора місяця до президентських виборів у Білорусі 2010 року. Тоді він разом із німецьким колегою Гідо Вестервелле намагався переконати білоруського політика провести чесне голосування, обіцяючи натомість підтримку ЄС.

Як зазначають журналісти, згодом Сікорський згадував, що переговори йшли важко. За словами польського міністра, Лукашенко "домінантна особистість" і "схильний до лукавства".

Підготовка Білорусі до війни: що сказав Лукашенко

Нагадаємо, 2 квітня під час поїздки до Гродно Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не хоче воювати, проте Мінськ посилено проводить необхідну підготовку і озброює військові підрозділи.

"Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру — готуйся до війни" — не я це придумав", — сказав політик.

Водночас Лукашенко підкреслив, що в Білорусі хочуть "побудувати своє мирне майбутнє" і "налаштовані тільки на творення".

Зі свого боку майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що після заяви Лукашенка про нарощування військової потужності Білорусі будь-які навчання за участю білоруських військовослужбовців слід розглядати як підготовку до майбутньої участі Мінська у війні з Україною та Європою.