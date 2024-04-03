"Стежимо за переміщенням": авіація РФ може атакувати Україну з території Білорусі

За словами спікера Повітряних сил Іллі Євлаша, білоруський політик Олександр Лукашенко вже надавав Кремлю свою територію на початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, з боку Мінська можна очікувати на будь-які провокації.

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З огляду на той факт, що з території Білорусі 2 роки тому російські окупанти почали повномасштабне вторгнення, загроза активності авіації в тому районі продовжує існувати. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, Мінськ продовжує співпрацювати з Москвою в багатьох напрямках. Відповідно, як показує практика, це вкрай небезпечно для української сторони, адже дії противника можуть бути непередбачуваними.

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"Ми вже бачили, як так званий білоруський президент надавав територію для наступу російських військ під час початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, ми не виключаємо авіаційне застосування з їхньої території", — заявив Ілля Євлаш.

Окремо речник Повітряних сил додав, що найбільша небезпека пов'язана з тим, що російська авіація може за короткий термін переміщатися на великі відстані. Також на території Білорусі постійно проводяться навчання. У зв'язку з цим українська сторона уважно повинна стежити за ситуацією на північному кордоні.

"Тому, звичайно, загрозу вона (Білорусь, — ред.) несе. І, зокрема, різного типу. Як ракетних, так і бомбових ударів. Тому ми готові до різного розвитку подій, ми стежимо за переміщенням літаків, їхніми злетами, використовуємо наші розвіддані та партнерів", — підсумував Ілля Євлаш.

Нагадаємо, 1 квітня у ЗСУ відповіли, навіщо Росія взяла паузу в масованих обстрілах. За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, зараз противник зайнятий плануванням того, як далі здійснюватиметься терор. Військові фіксують "поодинокі атаки", але цілодобово моніторять ситуацію і перебувають у готовності.