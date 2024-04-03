"Следим за перемещением": авиация РФ может атаковать Украину с территории Беларуси

По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, белорусский политик Александр Лукашенко уже предоставлял Кремлю свою территорию в начале полномасштабного вторжения. Соответственно, со стороны Минска можно ожидать любые провокации.

Related video

Учитывая тот факт, что с территории Беларуси 2 года назад российские оккупанты начали полномасштабное вторжение, угроза активности авиации в том районе продолжает существовать. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, Минск продолжает сотрудничать с Москвой во многих направлениях. Соответственно, как показывает практика, это крайне опасно для украинской стороны, ведь действия противника могут быть непредсказуемы.

Важно

"Мы готовимся к войне": Лукашенко заявил о вооружении армии Беларуси

"Мы уже видели, как так называемый белорусский президент предоставлял территорию для наступления российских войск во время начала полномасштабного вторжения. Конечно, мы не исключаем авиационное применение с их территории", — заявил Илья Евлаш.

Отдельно спикер Воздушных сил добавил, что самая большая опасность связана с тем, что российская авиация может за короткий срок перемещаться на большие расстояния. Также на территории Беларуси постоянно проводятся учения. В связи с этим украинская сторона внимательно должна следить за ситуацией на северной границе.

"Поэтому, конечно, угрозу она (Беларусь, — ред.) несет. И, в том числе разного типа. Как ракетных, так и бомбовых ударов. Поэтому мы готовы к разному развитию событий, мы следим за перемещением самолетов, их взлетами, используем наши разведданные и партнеров", — подытожил Илья Евлаш.

Напомним, 1 апреля в ВСУ ответили, зачем Россия взяла паузу в массированных обстрелах. По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, сейчас противник занят планированием того, как дальше будет осуществляться террор. Военные фиксируют "единичные атаки", но круглосуточно мониторят ситуацию и находятся в готовности.