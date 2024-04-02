"Мы готовимся к войне": Лукашенко заявил о вооружении армии Беларуси

По словам Лукашенка, Беларусь никому и ничем не угрожает, поскольку белорусам не нужны чужие земли, однако страна должна готовиться к войне, поэтому ведется необходимая подготовка.

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Беларусь не хочет воевать, но необходимая подготовка и вооружение военных подразделений этой страны проводится в усиленном режиме. Об этом во время поездки в Гродно заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано", — заявил Лукашенко.

По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.

"Мы ведь сейчас тоже копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочего, увеличивают расходы на ударные вооружения. А мы здесь две трети бюджета региона направляем на социальную сферу. Мы хотим построить свое мирное будущее. Мы настроены только на созидание", — сказал Лукашенко.

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Политик также отметил, что Беларусь никому ничем не угрожает.

"Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", — акцентировал Лукашенко.

Напомним, 26 марта Александр Лукашенко поговорил с командующим Северо-Западного оперативного командования Александром Науменко. Политик поинтересовался, сможет ли военный удержать Сувалкский коридор при помощи своих войск.

В этот же день Лукашенко заявил, что любые провокации на границе должны жестко наказываться, а все нарушители — уничтожаться, поскольку те якобы понимают только силу.