"Зря они себя так ведут": Лукашенко обсудил с военными возможное нападение на НАТО (видео)

Александр Лукашенко поговорил с командующим Северо-Западного оперативного командования Александром Науменко. Политик поинтересовался, сможет ли военный удержать Сувалкский коридор при помощи своих войск.

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Белорусский политик Александр Лукашенко 26 марта обсудил с военными возможное нападение на Сувалкский коридор. Соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале "Пул первого".

Лукашенко поговорил с командующим Северо-Западного оперативного командования Александром Науменко.

На опубликованных кадрах политик интересуется у военных шириной Сувалкского коридора, о котором некие "они" все время "вякают".

"Зря они себя так ведут. Но сейчас тебе придется противостоять балтийским республикам… И часть Польши ты прихватываешь", – сказал Лукашенко, узнав, что ширина коридора составляет 42 километра по прямой.

Позже Лукашенко интересуется у Науменко, сможет ли он удержать эту территорию "своими войсками". Военный уверяет, что все действия спланированы, а вопросы боевой готовности отрабатываются. Более того, готовится личный состав.

Примечательно, Лукашенко держит на руках белую собаку породы шпиц.

Александр Лукашенко о захвате Сувалкского коридора

Что такое Сувалкский коридор

Территория на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС. Этот регион находится между Калининградской областью РФ и Беларусью.

Сувалкский коридор Фото: Википедия

Отметим, что еще в августе 2023 года Лукашенко говорил, что Беларусь не будет захватывать Сувалкский коридор. Политик тогда заявил, что по территории РБ будет перемещать свои воинские подразделения так, как посчитает нужным, исходя их опыта "вагнеровцев".

Напомним, что уже недавно Лукашенко также потребовал уничтожать нарушителей границ из других стран. По словам белорусского политика, любая провокация будет пресекаться вооруженным путем, ведь нарушители понимают только силу. Если "жевать сопли", то это может привести к последствиям в будущем.